快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

趁著世界盃「宰客」？紐約到新澤西看球 火車票飆漲12倍

世界日報／ 記者范航瑜／紐約報導
世界盃足球賽期間，由紐約到新澤西球場的火車票價，由不到13元漲到逾150元。(路透)
世界盃足球賽期間，由紐約到新澤西球場的火車票價，由不到13元漲到逾150元。(路透)

2026年世界盃足球賽將於6月13日(周六)揭幕，紐新賽區的交通費爭議已上升至國際外交與行政角力的層級。從曼哈頓賓州車站(Penn Station)前往東魯瑟福(East Rutherford)的大都會人壽球場(MetLife Stadium)，車程僅約15分鐘、9英哩，新澤西運輸局(NJ Transit)卻擬收取逾150元車資，是原有票價12.9元的近12倍，引發各方強烈批評，新澤西州府卻直指國際足總(FIFA)分文不付，被迫提漲票價填補經費缺口。

大都會人壽球場是美式足球紐約巨人隊與紐約噴射機隊的主場，此次將承辦八場世界盃賽事，包括7月19日(周日)的決賽。由於現場停車位對大多數球迷不開放，附近美國夢購物中心(American Dream Mall)的限量停車位目前預售價亦高達225元，預計每場比賽將有約4萬名球迷使用公共交通出行。

州長：FIFA不付交通費

新澤西運輸局主席兼執行長科盧里(Kris Kolluri)說，此次漲價僅為收回成本，並非趁機斂財。據官方估計，整個賽事期間運送球迷的總費用將高達6200萬元，外部補助款僅1400萬元，仍存在4800萬元缺口。新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)也為漲價政策辯護，稱其政府接手時，國際足總(FIFA)對交通費用「一毛不出」，卻讓長期資金短缺的運輸機構獨自扛下龐大帳單，「FIFA應該負擔車資，但若他們不付，我不會讓新澤西吃虧」。FIFA年度報告顯示，其2023至2026周期的總預計營收為110億元。

FIFA：協議含免費接駁

FIFA對此反駁，指2018年與主辦城市簽訂的協議原本要求為球迷提供免費接駁，批評謝里爾的做法令人詫異，並強調已多年協助主辦城市爭取聯邦交通補助。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在社群媒體上發文表示：「短短一段車程收逾百元，在我看來實在太高了。」

相較之下，其他主辦城市的交通方案較為低廉。洛杉磯與費城承諾維持現有票價不變，兩市均指聯邦政府已提供約1億元的交通補助。堪薩斯城提供全市多個接駁點至球場的來回穿梭巴士，票價僅15元；休斯頓同樣維持現行票價，巴士及輕軌收費1.25元，停車轉乘方案則介乎2至4.5元。

從曼哈頓賓州車站前往新州東魯瑟福的大都會人壽球場，車程僅約15分鐘、9哩，新澤西捷運卻擬收取逾150元車資，是原有票價12.9元的近12倍，(記者范航瑜／攝影)
從曼哈頓賓州車站前往新州東魯瑟福的大都會人壽球場，車程僅約15分鐘、9哩，新澤西捷運卻擬收取逾150元車資，是原有票價12.9元的近12倍，(記者范航瑜／攝影)

紐約

相關新聞

趁著世界盃「宰客」？紐約到新澤西看球 火車票飆漲12倍

2026年世界盃足球賽將於6月13日(周六)揭幕，紐新賽區的交通費爭議已上升至國際外交與行政角力的層級。從曼哈頓賓州車站(Penn Station)前往東魯瑟福(East Rutherford)的大都會人壽球場(MetLife Stadium)，車程僅約15分鐘、9英哩，新澤西運輸局(NJ Transit)卻擬收取逾150元車資，是原有票價12.9元的近12倍，引發各方強烈批評，新澤西州府卻直指國際足總(FIFA)分文不付，被迫提漲票價填補經費缺口。

美尖端研究領域11人接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家接連死亡或失蹤，到目前為止出現第11個案例。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)17日說，川普政府正與聯邦調查局(FBI)等機構合作，對於數量逐漸增加的美國科學家離奇死亡或失蹤展開調查，釐清案件之間是否有任何關聯。

川普稱UFO資料審查發現「有趣」文件 預告近期公布

美國總統川普今天表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件，並補充說，首批檔案預計...

官方說話了！好市多「熱狗+汽水」銅板價40年沒變 CEO掛保證：不漲價

美國零售巨頭好市多（Costco）最具代表性的超值商品「1.5美元（約新台幣47元）熱狗加汽水套餐」，確定不會漲價（台灣好市多售價為50元銅板價）。根據《每日郵報》報導，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）近日在一段社群影片中親自品嚐該餐點並重申，價格將維持不變，讓不少消費者鬆一口氣。

美戰爭部長朗誦改編聖經經文 卻誤引用「黑色追緝令」虛構台詞

美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」（P...

怕失去綠卡 加州近半年有10萬人退出白卡

最新數據顯示，加州約10萬無合法身分的移民，已在近半年內退出醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡），主因是害怕申請政府福利，會失去綠卡資格。此外，一些合法居民和入籍公民也在避免申請政府福利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。