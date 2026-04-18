趁著世界盃「宰客」？紐約到新澤西看球 火車票飆漲12倍

2026年世界盃足球賽將於6月13日(周六)揭幕，紐新賽區的交通費爭議已上升至國際外交與行政角力的層級。從曼哈頓賓州車站(Penn Station)前往東魯瑟福(East Rutherford)的大都會人壽球場(MetLife Stadium)，車程僅約15分鐘、9英哩，新澤西運輸局(NJ Transit)卻擬收取逾150元車資，是原有票價12.9元的近12倍，引發各方強烈批評，新澤西州府卻直指國際足總(FIFA)分文不付，被迫提漲票價填補經費缺口。

大都會人壽球場是美式足球紐約巨人隊與紐約噴射機隊的主場，此次將承辦八場世界盃賽事，包括7月19日(周日)的決賽。由於現場停車位對大多數球迷不開放，附近美國夢購物中心(American Dream Mall)的限量停車位目前預售價亦高達225元，預計每場比賽將有約4萬名球迷使用公共交通出行。

州長：FIFA不付交通費

新澤西運輸局主席兼執行長科盧里(Kris Kolluri)說，此次漲價僅為收回成本，並非趁機斂財。據官方估計，整個賽事期間運送球迷的總費用將高達6200萬元，外部補助款僅1400萬元，仍存在4800萬元缺口。新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)也為漲價政策辯護，稱其政府接手時，國際足總(FIFA)對交通費用「一毛不出」，卻讓長期資金短缺的運輸機構獨自扛下龐大帳單，「FIFA應該負擔車資，但若他們不付，我不會讓新澤西吃虧」。FIFA年度報告顯示，其2023至2026周期的總預計營收為110億元。

FIFA：協議含免費接駁

FIFA對此反駁，指2018年與主辦城市簽訂的協議原本要求為球迷提供免費接駁，批評謝里爾的做法令人詫異，並強調已多年協助主辦城市爭取聯邦交通補助。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在社群媒體上發文表示：「短短一段車程收逾百元，在我看來實在太高了。」

相較之下，其他主辦城市的交通方案較為低廉。洛杉磯與費城承諾維持現有票價不變，兩市均指聯邦政府已提供約1億元的交通補助。堪薩斯城提供全市多個接駁點至球場的來回穿梭巴士，票價僅15元；休斯頓同樣維持現行票價，巴士及輕軌收費1.25元，停車轉乘方案則介乎2至4.5元。