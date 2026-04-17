快訊

夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

起駕囉！三聲起馬炮響 60萬信徒夾道恭送大甲媽進香

揭密客人6大等級！日頂級女公關遇「這類型」最頭痛：只想肉體交流

聽新聞
0:00 / 0:00

美戰爭部長朗誦改編聖經經文 卻誤引用「黑色追緝令」虛構台詞

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」的一段虛構台詞。 美聯社
美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」的一段虛構台詞。 美聯社

美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction）的一段虛構台詞，相當尷尬。

美國影劇新聞媒體「綜藝」（Variety）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）當時表示要朗讀改編的以西結書25章17節（Ezekiel 25:17），並稱美軍本月稍早在伊朗營救1名受困飛官的「多沙1號」（Sandy 1）戰鬥搜救（Combat Search and Rescue，CSAR）任務便是誦念這段經文，「他們稱之為『戰鬥搜救25章17節』（CSAR 25:17），我認為這是呼應以西結書25章17節」。

赫格塞斯接著朗誦：「被擊落飛行員的道路受到自私者的不義和惡人的暴虐從四方包圍，但以同袍情誼和職責之名引導迷途者走出黑暗幽谷的人是有福的，因為他是其兄弟的真正守護者、是真正找到迷途孩子的人。凡是試圖擄走與毀滅我兄弟者，我將以雷霆大怒對其施加極大報復。當我的報復降臨到你身上時，你將知道我的呼號是多沙1號。阿門。」

然而，宗教和政治議題部落格「1名公眾見證人」（A Public Witness）最早發現赫格塞斯改編引用的不是聖經經文，而是昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導的1994年電影「黑色追緝令」當中，男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）飾演的殺手溫菲德（JulesWinnfield）在開槍擊斃1名男子前，用正義口吻唸出的1段話。

片中的台詞是：「正義者的道路受到自私者的不義和惡人的暴虐從四方包圍，但以慈悲和善意之名引導弱者走出黑暗幽谷的人是有福者，因為他是其兄弟的真正守護者、是真正找到迷途孩子的人。凡是試圖毒害與毀滅我兄弟者，我將以雷霆大怒對其施加極大報復。當我的報復降臨到你身上時，你將知道我的名字是主。」

而這段台詞實際上是昆汀塔倫提諾擷取自1973年日本武打電影「獠牙保鑣」（Bodyguard Kiba，暫譯），片中虛構這段聖經經文，包括誤稱出自以西結書，僅將當中的「主」換成「保鑣千葉」。

欽定版聖經（King James Bible）中的以西結書25章17節是對非利士人（Philistines）宣告神的報復，實際內文是：「我要發烈怒責罰他們，向他們施行極大的報復。當我報復他們時，他們就知道我是耶和華。」

美國 好萊塢 五角大廈 國防部

延伸閱讀

赫格塞斯引聖經批媒體 稱反川記者「摧毀耶穌」

美辦聖經閱讀馬拉松 重尋建國靈性根基

教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

川普：美伊戰爭結束 伊朗嗆擴大封鎖

相關新聞

美戰爭部長朗誦改編聖經經文 卻誤引用「黑色追緝令」虛構台詞

美國戰爭部長赫格塞斯15日在五角大廈的禮拜中帶領朗誦一段改編的聖經經文，卻被人發現是錯誤引用好萊塢電影「黑色追緝令」（P...

怕失去綠卡 加州近半年有10萬人退出白卡

最新數據顯示，加州約10萬無合法身分的移民，已在近半年內退出醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡），主因是害怕申請政府福利，會失去綠卡資格。此外，一些合法居民和入籍公民也在避免申請政府福利。

接棒者突罹腦癌離任 密西根大學校長1年3換

密西根大學近年校長人事接連出現罕見變動，先是前任校長小野三太(Santa Ono)於任內提前卸任；隨後繼任校長西弗魯德(Kent Syverud)上任前突然宣布退出，因其罹患腦癌、需接受治療，導致新任校長尚未履新即告生變，密大領導層也再度陷入不確定狀態。

20中國學者持有效簽證 西雅圖機場遭拒絕入美

中國外交部16日發布赴美旅遊警告，指近日約20名中國學者持有效簽證到美國參加學術會議，卻在西雅圖機場遭到美國海關與邊境保護局（CBP）官員惡意盤問，隨後被拒絕入境。中國外交部敦促計畫赴美的中國公民「提高安全意識」，並且避免從西雅圖-塔科馬（Seattle-Tacoma ）國際機場入境美國。

紐約市超過500萬元第2套房 霍楚擬徵「度假公寓稅」

紐約市府和市議會為如何彌補紐約市數十億元的預算缺口爭持不下，州長霍楚(Kathy Hochul)提議推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外附加稅，即「度假公寓稅」(Pied-à-terre tax)。這標誌霍楚反對加徵富豪稅的立場有所鬆動。

艾里托將退休傳言不斷 川普：已準備好可再任命3大法官

有關現年76歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)即將退休的傳言，最近甚囂塵上。川普總統在接受福斯商業頻道訪問時表示，如果最高法院出現空缺，他「已做好準備」，最多可再任命三位大法官。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。