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法官延長白宮改建宴會廳禁令 川普大惱火

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普改建白宮宴會廳一案，聯邦法官李昂（Richard Leon）今天延長禁令，不過他允許地下碉堡工程繼續進行。

川普對法官這項裁決極為不滿，在他的「真實社群」（Truth Social）上抨擊法官李昂是「高度政治化」且「失控」。

李昂是共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）所任命的法官。

川普表示：「這簡直是對我們司法制度的嘲弄...宴會廳關乎我們的國家安全，沒有任何法官可以阻擋這項具有歷史意義且攸關軍事安全的工程。」

川普斥資4億美元改建宴會廳計畫，已讓白宮歷史悠久的東廂建築突然被拆除，包括過去曾是第一夫人辦公室的地方。李昂3月底下令，白宮東翼的宴會廳增建計畫必須立即停工，裁定此案需要國會批准。

白宮隨後提出上訴。4本月11日，聯邦上訴法院裁定「暫時延長」施工許可，允許工程在釐清安全疑慮期間暫時續建。

李昂則在今天公布的修正版命令中，進一步延長他所下的禁令，暫禁在白宮東廂原址上興建大型宴會廳。但作為國家安全用途的地下設施，則可持續施工。

李昂說：「地下工程可以繼續，包括任何『最高機密坑道、掩體、防空避難所、防護隔間、軍事設施，以及醫療與醫院設施』的建造。」

美國 白宮 川普

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