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彭博：白宮擬允許聯邦機構使用AI模型Mythos

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

彭博今天報導，在各界擔憂Anthropic研發的先進人工智慧（AI）模型Mythos可能大幅提高資安風險之際，美國政府正計劃讓主要聯邦機構使用某種版本的Mythos模型。

根據路透社，Mythos本月7日宣布推出時，是Anthropic「玻璃之翼計畫」（Project Glasswing）的一部分，這是一個受控專案，允許特定組織出於資安防禦用途，使用尚未公開的Claude Mythos Preview模型。

Mythos已在作業系統、網路瀏覽器與其他軟體中發現「數以千計」的重大漏洞。專家表示，Mythos擁有高階程式編寫能力，使其具備前所未有的潛力，不僅能辨識資安漏洞，還能設計利用這些漏洞的方法。

彭博報導，白宮管理及預算局（Office ofManagement and Budget）聯邦資訊長巴巴希亞（Gregory Barbaccia）14日在電子郵件中告訴內閣部會官員，管理及預算局正在設置保護措施，允許聯邦機構開始使用Mythos。

巴巴希亞在主旨為「Mythos模型存取」的電子郵件中表示：「我們正在與模型提供商、其他產業夥伴和情報界密切合作，在可能向各大機構發布修改版模型之前，確保適當的防護措施與安全機制已到位。」

彭博（Bloomberg News）報導，巴巴希亞這封電郵並未明確表示各機關將獲得Mythos使用權，也沒有提供模型何時可能發布的時程，或說明各機構將如何使用。

一名官員表示，白宮正在與前沿AI實驗室合作，確保旗下模型有助於強化關鍵軟體漏洞的安全，並補充說，任何新技術都需要一段技術評估期，以確認其可靠性與安全性。

Anthropic未立即回覆路透社的置評請求。

Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）13日表示，即使五角大廈因合約糾紛切斷與這家AI實驗室的業務往來，Anthropic仍在與川普政府討論Mythos模型。

美國 資安 白宮

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