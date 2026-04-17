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美智庫調查：美國民眾對中國看法有所好轉

中央社／ 台北17日電

最新調查顯示，美國民眾對中國的整體印象出現小幅改善，對中國持正面看法的比例較2023年幾乎翻倍；但與此同時，多數美國人仍將中國視為競爭對手。

德國之聲中文網日前報導，美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）根據今年1月和3月的調查發現，越來越多美國人對中國持正面看法。調查顯示，27%的美國受訪者對中國評價積極，這一比例較去年上升6個百分點，較2023年幾乎翻倍。

過去近10年中，大多數美國人對中國持負面看法，這一情況仍然存在；但是對中國持正面看法的比例正在上升。

據調查，對於中國國家主席習近平在國際事務中作出正確決策的信任度較去年上升4個百分點，並較2023年大致翻倍。

在被問及中國是美國的「夥伴」、「敵人」還是「競爭對手」時，將中國視為敵人的美國人少於2025年，但多數人仍認為中國是競爭對手。

認為中國在貿易中以美國為代價獲益的比例略則低於去年。

調查顯示，對中國好感度的上升主要來自民主黨人及傾向民主黨的獨立選民；認為中國形象正面的民主黨人比例較去年上升8個百分點，而共和黨人和傾向共和黨的獨立人士的看法基本未發生變化；但與2023年相比，兩黨內部對中國的好感度均明顯提升。

另一項1月的調查顯示，美國民眾對中美關係的認知也在發生變化，28%的受訪者認為中國是「敵人」，相較之下，2025年這一比例為33%；60%認為中國是「競爭對手」，此前為56%；約一成認為中國是「夥伴」。

研究指出，美國民眾對總統川普的中國政策信任略有下降，而對北京政策的信任則有所上升。

年輕美國人對中國的看法明顯更為正面。50歲以下群體中約34%對中國持好感，50歲及以上群體這一比例僅為19%。

在是否將中國視為「敵人」的問題上，年輕人與年長者差異也較大，20%的50歲以下人群持此看法，而50歲以上人群這一比例為38%。

與此同時，美國人整體上仍對習近平缺乏信心，但這種不信任程度有所緩和，過去兩年信任度每年均上升約4個百分點。與整體趨勢一致，民主黨人和年輕人對習近平的信心高於其他群體。

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