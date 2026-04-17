接棒者突罹腦癌離任 密西根大學校長1年3換

密西根大學近年校長人事接連出現罕見變動，先是前任校長小野三太(Santa Ono)於任內提前卸任；隨後繼任校長西弗魯德(Kent Syverud)上任前突然宣布退出，因其罹患腦癌、需接受治療，導致新任校長尚未履新即告生變，密大領導層也再度陷入不確定狀態。

根據校方說明，小野三太在任內原被視為穩定型領導者，任期期間推動多項學術與校務改革。然而去年5月初，傳出他可能轉往佛羅里達大學接任校長，儘管最終轉任未順利完成，但小野離任讓密西根大學必須提前啟動新一輪遴選作業。

在完成遴選後，校方於今年初宣布由西弗魯德出任下一任校長，原定2026年就任，任期至2031年，他也被視為校方穩定過渡的重要人選。然而15日，校方突然公告他將不再接任職務，原因在於其近期確診腦癌，正在接受治療。西弗魯德在聲明中表示，將優先專注健康狀況，但仍會以法學教授與校董會顧問身分繼續參與部分校務工作。

此一變化使密西根大學再度回到代理治理狀態，目前由葛拉索(Domenico Grasso)續任臨時校長，負責維持校務運作與行政穩定。校方同時表示，已重啟校長遴選程序，並將加快尋找新任領導人，以避免長期過渡對學校治理與聲譽造成影響。

校董會指出，目前最重要的任務是確保學校運作不中斷，同時維持教學、研究與醫療體系的穩定。部分校內人士也坦言，連續的人事變動對校園治理帶來挑戰，尤其在大型公立研究型大學中，校長角色對外部募款、學術政策與醫療體系整合均具有關鍵影響。

外界觀察指出，密大此次人事震盪並非單一事件，而是連續性領導更替所造成的結構性問題。一方面是小野三太提前離任所留下的交接空窗，另一方面則是原定繼任者因健康因素退出，使校方不得不在短時間內兩度重啟遴選流程，增加治理不確定性。

至於下一任校長人選，校方將優先尋求具備高度行政經驗與穩定性的領導者，可能來自校內高層如副校長或教務長，也可能從其他頂尖公立大學的校長或資深院長中遴選，以確保迅速穩定局勢並恢復領導連續性。

在接連人事變動後，密西根大學表示，將以維持學術卓越與校務穩定為優先目標，確保學校在過渡期間仍能持續運作。