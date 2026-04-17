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川普形容伊朗戰事小插曲 打經濟牌拉攏選民

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國與伊朗戰事是他第2任期內的「小插曲」，美國經濟正「大幅超越我國史上最佳經濟水準」。

法新社報導，近期民調顯示這場衝突不受美國民眾歡迎。

川普在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的活動上宣傳去年通過重大稅改法案中的「小費免稅」措施，並大談他去年重返白宮執政後的經濟政績。

川普告訴支持群眾：「在我第1任期內，我們擁有我國史上最佳經濟。而我們現在大幅超越…儘管我們有了小插曲，轉到伊朗這個美麗的國家、美麗的地方。」

他接著說：「但我們必須這樣做，否則可能發生不好的事、非常糟糕的事。」意指伊朗可能發展核武。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普還說，美國很快就會在伊朗戰事中取得勝利。

益普索（Ipsos）上週末進行的民調顯示，在1000多名受訪者中，51%認為不值得為伊朗戰事付出如此代價；24%受訪者認為值得，比例不到1/4。

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）昨天公布的另一項民調顯示，65%美國選民將近期油價上漲歸咎於川普，原因是伊朗戰爭爆發後荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）關閉，推升油價。

同一份民調也指出，僅36%選民認同川普處理伊朗問題的方式，58%不贊同。

美國將於11月舉行期中選舉。

民調 美國 白宮

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