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傾向回歸傳統公衛路線 川普擬提名史瓦茲掌CDC

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，將提名疫情期間擔任副醫務總監的史瓦茲（Erica Schwartz）出任「美國疾病管制暨預防中心」（CDC）主任，近來此機構面臨多次主管人事動盪。

路透社報導，史瓦茲曾在川普第一任期參與聯邦對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）工作，協助協調全國防疫準備與公衛措施。

對陷入爭議的疾病管制暨預防中心，史瓦茲被視為是傾向傳統的選擇。白宮正試圖將政策重心轉向降低藥價與食品安全等較受歡迎議題，而非衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）具爭議的疫苗政策。

共和黨此舉亦是為11月期中選舉所面臨的艱困情勢作準備。小羅勃甘迺迪今天在國會聽證會上，對於疫苗相關問題大多予以迴避。

史瓦茲若獲准出任，將領導位於亞特蘭大的疾病管制暨預防中心，此機構負責監測與處理國內外公共衛生威脅，中心主任傳統上對美國疫苗政策擁有最終決定權。

史瓦茲將向長期質疑疫苗安全的小羅勃甘迺迪負責，小羅勃甘迺迪對疫苗的立場與既有科學共識相左。

川普去年8月因前中心主任莫納雷斯（SusanMonarez）反對小羅勃甘迺迪規劃的疫苗政策調整，而將其解職。

史瓦茲對疫苗並沒有明顯公開的立場，但她曾獲部分批評小羅勃甘迺迪疫苗政策的前公衛官員肯定。

民調顯示，多數選民不支持小羅勃甘迺迪改革兒童疫苗接種時程的作法。

消息人士指出，在小羅勃甘迺迪任命多名具爭議政治背景人士，削弱民眾對疫苗的信任之後，白宮尋求由較傳統人選出任相關要職。

美國 共和黨 白宮

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