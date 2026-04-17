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川普政府主張「以貿易取代援助」 重塑美國全球角色

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

根據路透社所見外交電報，川普政府已指示美國駐全球各地外交官，遊說各國在聯合國支持「以貿易取代援助」（tradeover aid）宣言，這是華府全面改革數十億美元對外援助的方式之一。

根據4月15日發出的電報，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指示駐全球各地外交官，向駐在國家的適當最高層級傳遞這項訊息，並於4月20日前完成宣言簽署。

根據電報，這項倡議是美國駐聯合國代表團（USUN）藉由聯合國體系推廣「美國優先」價值，並為美國企業創造商機。

這份電報消息最早由「華盛頓郵報」（WashingtonPost）報導。

這反映出川普政府外交政策的轉向，即從過去以援助作為拓展美國影響力的手段，轉為更強調政府認為符合美國核心利益的務實路線。

川普上任後，隨即開始顛覆美國數十年來分配數十億美元救命與發展援助的體制。

美方表示，舊有援助模式造成依賴，且未能促進美國利益。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「貿易與自由市場資本主義是通往繁榮最可靠途徑，這一點已被事實與歷史證明…美國仍是史上最慷慨的國家，但主張『以援助取代貿易』的人，其實是替貪腐的非政府組織產業利益集團謀取私利。」

相對地，川普政府提倡一種替代模式，強調各國民間「互利的商業關係」，並鼓勵推動支持商業的改革，然而這種作法有時引發人道組織的不滿。

曾在白宮任職的「洛克斐勒基金會」（RockfellerFoundation）副總裴洛夫斯基（Eric Pelofsky）指出：「沒有任何美國人看到一張飢餓兒童照片時，會把它視為企業牟利的機會。」

他說：「這是因為美國人歷來是在災難中伸出援手，而不是尋找向受苦難者販售消防水管的機會。這種作法背離美國的傳統、價值與國家安全利益，也讓我們變得更不安全。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）昨天談及聯合國改革時，也提到這項倡議。

他表示：「在發展方面，我們正積極與民間企業合作。我們希望降低資本進入的障礙，促進外國投資，創造就業機會，而不是形成依賴，我們稱這項方針為以貿易取代援助。」

白宮 美國 華府

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