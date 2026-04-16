美辦聖經閱讀馬拉松 重尋建國靈性根基

聖經閱讀馬拉松將開跑！美國基督教機構將於19日發起「朗讀聖經馬拉松」活動，預計在聖經博物館舉行為期一週的聖經閱讀計畫，並設下在84小時內讀完整本聖經的挑戰。該活動受到《尼希米記》的啟發，希望在美國建國250週年之際，呼籲大眾重新尋回屬靈連結與反思國家的價值根基。

聖經馬拉松朗誦

《基督郵報》報導，美國華盛頓特區將於19日舉行聖經馬拉松朗誦活動，預計吸引數百位政治領袖、牧師與知名人士共襄盛舉，而透過為期一週的公開朗讀聖經，旨在呼籲全美民眾重拾閱讀聖經的靈修習慣。

據報導，在美國建國兩百五十週年之際，該活動將在聖經博物館進行，並邀請包括國會議員與州長在內超過四百位講者，帶領全國性的信仰復興並解決國家領導危機。對此，這場盛事不僅象徵著宗教團結，更是呼召獻上身心的集體行動。

屬靈連結國家根基

《公羊角廣播》報導，主辦單位「熱心基督徒」深受《尼希米記》的啟發，當時以斯拉公開誦讀律法，促成悔改並在神的子民中重新建立身份認同。因此，他們即將挑戰在八十四小時內誦讀完整本聖經，並為期一週公開朗讀聖經，期望大眾重新尋回屬靈連結與反思國家的價值根基。

除了華盛頓特區的實體聚會外，該活動也將同步在全球網路直播，並與馬拉威的八十四小時聖經朗讀會共同舉辦，盼在充滿變動的時代中展示聖經真理的轉化力量。

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