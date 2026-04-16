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Live Nation壟斷行為遭裁定違法 衝擊演唱會產業版圖
加州檢察長指出，美國陪審團今天裁定，娛樂業巨擘理想國（LiveNation）在其票務平台Ticketmaster業務中濫用壟斷權力，違反聯邦與州反托拉斯法。
這項裁定可能對演唱會產業帶來深遠影響。陪審團經過四天審議後作出這項裁定，後續可能的補救措施包括分拆理想國與Ticketmaster。
加州檢察長邦塔（Rob Bonta）指出，陪審團認定理想國與Ticketmaster從事反競爭行為有損音樂產業，包括對消費者收取過高票價。
邦塔在聲明中指出：「這對藝術家、歌迷及支持他們的場館而言，是一場歷史性的重大勝利。」
邦塔說，陪審團認定理想國在2020年5月至2024年間對消費者售票收費過高。
理想國回應法新社詢問時表示：「陪審團的裁定並非此案最終結果，後續動議將決定責任與賠償裁定是否成立。」
此案最初於2024年5月、前總統拜登任內提起，當時司法部將理想國指為幾乎掌控美國整個現場娛樂市場的壟斷企業。
這家總部位於加州的公司在業界規模龐大，去年在全球舉辦超過5萬5000場活動，吸引1億5900萬名觀眾。
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