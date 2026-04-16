Live Nation壟斷行為遭裁定違法 衝擊演唱會產業版圖

4月15日是美國報稅截止日，馬里蘭州惠頓市Toro Taxes雙語會計事務所會計師索利斯（María José Solís）告訴華盛頓郵報，今年她有超過550位老客戶消失了，約占她15%的客戶群。索利斯說：「我的客戶有八成拉丁裔，其中一些被驅逐出境，有些人自己離美，還有更多人決定不繳稅。」

2026-04-16 14:25