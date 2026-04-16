聯邦檢方突視訪Fed總部工地 遭拒絕進入

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辦公室的檢察人員14日突然視訪華府聯準會(Fed)總部翻修工地，與建築工人短暫交談後遭拒絕進入，此次事件成為川普政府與聯準會衝突的最新事例，有可能會耽延川普總統聯準會主席提名人華許在參院的任命聽證。

「華爾街日報」審閱相關信件並引述知情人士說法報導，檢察官戴維斯(Carlton Davis)與范德維爾登(Steven Vandervelden)在事先未知會任何人的情況下，直接前往聯準會總部工地，要求入內參觀並查看翻修進度，同行者包括皮洛辦公室的刑事調查部門探員福斯-莫爾斯(Matthew Fox-Moles)。

工地人員告知，未獲事前許可不得進入，並提供聯準會法務人員的聯繫方式。

檢方此次調查的核心，是聯準會斥資25億元翻新兩座歷史悠久的辦公大樓工程，以及聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)去年夏天就該工程向國會作證的相關內容。

皮洛發布聲明表示，「任何建設項目，若成本超支近80%，都必須受到嚴肅審查，而這些人甚至掌管貨幣政策。」

聯準會外部律師許景(Robert Hur)隨即寫信給皮洛辦公室，強烈反對檢方唐突造訪，並援引聯邦法官3月的裁決，指華盛頓聯邦地方法院法官波斯柏格(James Boasberg)已駁回檢方向聯準會發出的兩張傳票，認定調查目的近乎「騷擾和施壓」鮑爾降息或辭職。

許景在信中寫道，「若你想對這項裁決提出異議，法院會提供方法；你不該試圖繞過它。我要求你承諾，在律師不在場的情況下，別試圖與我的委託人聯繫。」

檢方與聯準會14日的衝突，引發外界質疑這場調查的走向。

參院銀行委員會(Senate Banking Committee)預訂本月21日針對川普總統提名的鮑爾繼任人選華許(Kevin Warsh)舉行確認聽證會。

不過，皮洛的調查可能延後下屆聯準會主席的確認時程；北卡羅來納州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)已表明，在刑事調查結案前，他不會支持任何提名人選，而鮑爾的任期將於5月15日屆滿。

川普15日接受福斯商業頻道訪問時稱，政府不會撤銷有關聯準會工程大幅超出預算的調查，「無論是涉及無能、貪腐或兩者皆有，我想你必須找出答案」。