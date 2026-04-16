人身攻擊卡瓦諾！大法官薩多馬友道歉 凸顯保守、自由派關係緊張

最高法院自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)15日晚間罕見發表公開聲明，就她上周在堪薩斯大學法學院演講時，針對保守派同僚卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的人身攻擊正式道歉，承認相關言論「不當且傷人」。

華盛頓郵報報導，這起大法官之間的齟齬始於薩多馬友上周前往堪薩斯大學法學院演講期間，批評卡瓦諾去年9月撰寫的洛杉磯移民臨檢案意見書，暗指他欠缺洞察基層百姓生活的人生閱歷。

薩多馬友形容，卡瓦諾「可能根本不認識任何按小時計薪的對象」。

卡瓦諾在該移民案的意見書中，支持解禁洛杉磯地區的移民執法突擊行動，贊成移民官員依據當事人的種族、語言及職業等因素判斷逮捕的合理性，但強調「單憑外表的族裔不足以構成合理懷疑，但依據本院移民臨檢的判例，族裔因素與其他顯著因素合併考量時，可當作『相關因素』考慮」。

美聯社報導，薩多馬友與另外兩位自由派大法官提出反對意見，寫道「我們不該生活在一個政府可以逮捕任何看起來像西語裔、說西班牙語、從事低薪工作者的國家。」

薩多馬友透過最高法院發表書面聲明，表示相關言論源自「同事間在先前案件上的歧見」，相關措辭逾越界線。她在聲明中說：「我對那些傷人的評論感到遺憾，我已向我的同事道歉。」

華郵分析，大法官之間的這起插曲，凸顯當前最高法院內部保守派與自由派之間的關係日益緊張。

另一名自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)對其保守派同僚利用緊急命令來支持川普政府的做法再度發出抨擊，稱這些命令是「草稿紙上的隨筆」，可能「顯得忽視現實，因此缺乏說服力」。

傑克森13日在耶魯法學院發表了近一小時的演說，該校於15日發布了該活動的影片。她對去年發布的大約20多項法院命令進行了長篇評析。這些命令使川普總統得以推動具爭議性的政策，包括移民措施、大幅削減聯邦資金等，儘管下級法院曾認為這些政策很可能違法。

雖然這些命令是短期措施，但它們在很大程度上讓川普得以推進施政議程中的關鍵部分。

今年3月，傑克森曾批評占多數的保守派大法官輕率發布緊急命令，讓川普政府的多項爭議政策得以暫時付諸實施。當時也在現場的卡瓦諾則主張，最高法院在川普和前總統拜登任內的處理方式無異。