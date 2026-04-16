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參院多數黨領袖熊恩：大法官若出空缺 隨時填補

世界日報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
參院多數黨領袖熊恩14日主持參院共和黨黨團政策制定會議。(美聯社)
參院多數黨領袖熊恩14日主持參院共和黨黨團政策制定會議。(美聯社)

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)14日表示，如果最高法院在期中選舉前出現空缺，共和黨將迅速填補。

「我認為，這是我們必須隨時準備好應對的情況。如果真的發生這種情況，那沒錯，我們已經準備好進行確認，」熊恩14日對記者說，並進一步澄清表示，任何任命確認的投票，都將會在11月的中期選舉之前進行，考慮到其中的政治利害關係，這完全合情合理。

儘管熊恩承諾會盡快填補空缺，但據三位匿名人士透露，參議院共和黨人尚未就確認程序的具體安排，展開認真討論。

如果出現空缺，川普有可能從參議院共和黨人中挑選一人來擔任大法官。據另外兩位匿名人士透露，總統仍然對任命德州參議員克魯茲(Ted Cruz)進入最高法院的可能性，非常感興趣，但是克魯茲說他對擔任大法官沒興趣。白宮尚未回應有關總統當前想法的置評請求。

川普在2026年稍早訪問德州期間，曾暗示說克魯茲是大法官的潛在人選，並開玩笑說他會在參議院取得一致的支持，因為「他們想把他趕出參議院」。

目前還沒有哪位大法官公開表示有意離開最高法院。但民眾的都在關心兩名最年長的大法官：現年76歲的艾里托(Samuel Alito)和77歲的湯瑪斯(Clarence Thomas)。

大法官艾里托在3月20日參加一場為向他致敬而舉辦的費城晚宴活動時，突然身體不適，隨後送醫治療脫水；儘管艾里托在接下來的周一23日就恢復正常工作，但外界對他的退休傳聞仍因此甚囂塵上。

最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)聲明表示，「艾里托在費城參加活動期間感到身體不適，為謹慎起見，他同意保安人員建議，在三小時車程返家前，先去看醫生；他接受檢查並打了點滴，當晚即按原計畫回家。艾里托後來接受他的私人醫生全面檢查，3月23日即重返工作崗位參加口頭辯論。」

而最高法院中最年長的大法官湯瑪斯，曾多次否認自己的退休傳聞。

大法官 最高法院 共和黨

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