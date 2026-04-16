IRS和ICE共享個資 報稅移民大減…美會計師：拉丁客戶消失

4月15日是美國報稅截止日，馬里蘭州惠頓市Toro Taxes雙語會計事務所會計師索利斯（María José Solís）告訴華盛頓郵報，今年她有超過550位老客戶消失了，約占她15%的客戶群。索利斯說：「我的客戶有八成拉丁裔，其中一些被驅逐出境，有些人自己離美，還有更多人決定不繳稅。」

索利斯和她的員工表示，其實去年起，他們就開始注意到這個變化；當時國稅局（IRS）同意與美國移民和海關執法局（ICE）共享個資，其中包括約4萬7000名面臨遣返的移民納稅人地址。索利斯表示，「這對我們來說簡直是噩夢，受到的影響非常大。」

耶魯大學預算實驗室估計，未來十年，隨著移民人數下降、驅逐出境人數增加，以及各種身分的移民長期脫離正規經濟活動，國稅局將損失1470億元至4790億元稅收。

聯邦政府過去長期保護國稅局資訊，鼓勵無證移民報稅，但川普政府推翻此做法，加劇了民眾恐懼和不信任，願意參與納稅的移民人數也顯著下降；與此同時，ICE逮捕行動大增。

華郵對近期聯邦數據分析顯示，去年川普總統第二任期至今年3月初，ICE在華府、馬里蘭州和維吉尼亞州逮捕近2萬人，幾乎是拜登總統任期最後一年類似逮捕人數的五倍。

稅務與經濟政策研究所（Institute on Taxation and Economic Policy）研究主任戴維斯（Carl Davis）表示，「如果人們放棄報稅，認為自己沒有入籍途徑，可能會選擇更不正式的工作；這類工作無需代扣稅款或申報，也無需任何文件紀錄。對美國經濟將造成巨大衝擊。」

最終結果是地下經濟規模擴大，稅收減少；而那些收入本可用於資助醫療保險、社會安全、學校和道路等公共基礎設施以及償還國債利息。

移民較不願報稅的另一原因，是聯邦政策的變動，使許多移民家庭無法再申報兒童抵稅——這是一項提供給有17歲以下子女家庭的稅務優惠。過去，只要被申報的子女是美國公民即可；但現在，至少須有一名家長擁有社會安全號碼。