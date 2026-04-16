美財政部稱5300萬人享稅務優惠 7成民眾仍認為稅太多

4 月15日是全美多數人報稅的最後期限，川普政府稱，已有數百萬人享受小費和加班費免稅、某些車貸利息扣稅、部分老人享有扣稅、以及為子女儲蓄設立「川普帳戶」(Trump Accounts)可延稅等全新稅賦優惠；然而民調顯示，七成納稅人仍覺得付太多稅。

財政部一不具名官員在報稅截止日前一天透露，全美5300多萬納稅人根據共和黨龐大稅收和支出法中的某項條款申請抵扣；其中600萬人申請小費免稅、2100萬人申請加班費扣稅、3000萬老人申請擴大扣稅。該官員認為，從政府角度來看，2026年度報稅季堪稱成功。

但儘管共和黨稅改法承諾為納稅人大大省錢，最近民調卻反映不同看法，高達70%受訪者仍認為稅負過高。

1月報稅季開始時，白宮誇口預估，本報稅季納稅人的平均退稅額至少將增加1000元。但國稅局(IRS)數據顯示，目前平均退稅額3462元，較上一年度3116元僅增加350元或11%。

川普總統在15日播出的訪談中聲稱退稅額增幅比白宮預估值更大。他說人們收到5000元、8000元甚至1萬1000元退稅，又說他們之前根本不知道會有這筆錢，結果比預想的還要好。

財政部數據顯示，本報稅季退稅額較拜登政府的四年平均退稅額增加24%。

白宮試圖宣傳川普的減稅政策，藉此在11月中選舉前提升選民對他的支持度；國會山莊共和黨議員也大大利用納稅日宣傳減稅政策。

但民主黨議員稱，川普將注意力集中在伊朗戰爭，民眾正飽受通膨和高生活成本困擾。

根據福斯新聞的民調，約有七成的已登記選民表示他們所繳納的稅「過高」，高於去年的六成。民調顯示，非常自由派選民與民主黨男性的擔憂有所增加，但在共和黨希望在期中選舉前爭取的族群中——例如中間派、農村選民以及沒有大學學歷的白人選民——也出現了顯著上升。

蓋洛普的民調則顯示，約有一半的民主黨人以及六成共和黨人認為，他們的聯邦所得稅過高。

財政部資料顯示，今年已有5300萬人申報川普的抵扣項目，但卻有七成人認為交稅太多。(路透)

FILE PHOTO: A flag waves outside the International Revenue Service Building after it was reported the U.S. Internal Revenue Service (IRS) is preparing to fire thousands of workers in the coming days, in Washington, D.C., U.S., February 18, 2025. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2026-04-15，數位典藏序號：20260416000916184】