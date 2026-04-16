快訊

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特：500萬童加入川普帳戶 120萬人可領千元種子金

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
財政部長貝森特說，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。圖為川普(左)與貝森特在白宮橢圓形辦公室。路透
財政部長貝森特說，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。圖為川普(左)與貝森特在白宮橢圓形辦公室。路透

財政部長貝森特(Scott Bessent)15日指出，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」(Trump Accounts)，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。這項目的在推廣資本主義教育的投資計畫，將於7月4日正式啟動，並已獲得戴爾(Dell)等企業大廠挹注資金支持。

根據CNBC報導，這項透過川普總統「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)所頒布的兒童遞延課稅投資帳戶，將於7月4日正式啟動。依規定，凡未滿18歲且擁有社會安全號碼的美國兒童皆可開設帳戶，不過，政府提供的1000元種子基金，僅限於2025年至2028年間出生的兒童。「這1000元只是起點，」貝森特在CNBC「投資美國論壇」(Invest in America Forum)上表示。

目前已有愈來愈多的企業承諾將對等提撥財政部的1000元存款，多個州的慈善家也承諾為符合條件的家庭提供帳戶資金。科技公司執行長戴爾(Michael Dell)去年曾承諾資助62.5億元用於川普帳戶，他15日也在活動中表示，未來可能會有更多承諾加入，「我們還有其他人會投入。」

該帳戶可接受多方來源的捐款，包括符合資格的慈善組織以及州和地方政府。戴爾表示，「已有城市正在討論，如果孩子參與社區服務，帳戶就會獲得額外資金，若學業表現良好，也會再增加補助。」

根據先前公告指出，紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)將負責管理初期帳戶，並與投資平台Robinhood合作開發專屬應用程式(App)。戴爾表示，這項計畫的目標不只是投資工具，「更是一個讓孩子學習資本與資本主義運作的平台」。

財政部長貝森特說，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。圖為貝森特在華府宣布推出川普帳戶計畫。美聯社
財政部長貝森特說，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。圖為貝森特在華府宣布推出川普帳戶計畫。美聯社

貝森特 川普

相關新聞

IRS和ICE共享個資 報稅移民大減…美會計師：拉丁客戶消失

4月15日是美國報稅截止日，馬里蘭州惠頓市Toro Taxes雙語會計事務所會計師索利斯（María José Solís）告訴華盛頓郵報，今年她有超過550位老客戶消失了，約占她15%的客戶群。索利斯說：「我的客戶有八成拉丁裔，其中一些被驅逐出境，有些人自己離美，還有更多人決定不繳稅。」

聯邦檢方突視訪Fed總部工地 遭拒絕進入

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辦公室的檢察人員14日突然視訪華府聯準會(Fed)總部翻修工地，與建築工人短暫交談後遭拒絕進入，此次事件成為川普政府與聯準會衝突的最新事例，有可能會耽延川普總統聯準會主席提名人華許在參院的任命聽證。

參院多數黨領袖熊恩：大法官若出空缺 隨時填補

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)14日表示，如果最高法院在期中選舉前出現空缺，共和黨將迅速填補。

人身攻擊卡瓦諾！大法官薩多馬友道歉 凸顯保守、自由派關係緊張

最高法院自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)15日晚間罕見發表公開聲明，就她上周在堪薩斯大學法學院演講時，針對保守派同僚卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的人身攻擊正式道歉，承認相關言論「不當且傷人」。

美財政部稱5300萬人享稅務優惠 7成民眾仍認為稅太多

4 月15日是全美多數人報稅的最後期限，川普政府稱，已有數百萬人享受小費和加班費免稅、某些車貸利息扣稅、部分老人享有扣稅、以及為子女儲蓄設立「川普帳戶」(Trump Accounts)可延稅等全新稅賦優惠；然而民調顯示，七成納稅人仍覺得付太多稅。

貝森特：500萬童加入川普帳戶 120萬人可領千元種子金

財政部長貝森特(Scott Bessent)15日指出，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」(Trump Accounts)，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。這項目的在推廣資本主義教育的投資計畫，將於7月4日正式啟動，並已獲得戴爾(Dell)等企業大廠挹注資金支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。