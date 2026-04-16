貝森特：500萬童加入川普帳戶 120萬人可領千元種子金

財政部長貝森特(Scott Bessent)15日指出，全美已有約500萬名兒童註冊「川普帳戶」(Trump Accounts)，其中120萬人符合領取1000元種子基金資格。這項目的在推廣資本主義教育的投資計畫，將於7月4日正式啟動，並已獲得戴爾(Dell)等企業大廠挹注資金支持。

根據CNBC報導，這項透過川普總統「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)所頒布的兒童遞延課稅投資帳戶，將於7月4日正式啟動。依規定，凡未滿18歲且擁有社會安全號碼的美國兒童皆可開設帳戶，不過，政府提供的1000元種子基金，僅限於2025年至2028年間出生的兒童。「這1000元只是起點，」貝森特在CNBC「投資美國論壇」(Invest in America Forum)上表示。

目前已有愈來愈多的企業承諾將對等提撥財政部的1000元存款，多個州的慈善家也承諾為符合條件的家庭提供帳戶資金。科技公司執行長戴爾(Michael Dell)去年曾承諾資助62.5億元用於川普帳戶，他15日也在活動中表示，未來可能會有更多承諾加入，「我們還有其他人會投入。」

該帳戶可接受多方來源的捐款，包括符合資格的慈善組織以及州和地方政府。戴爾表示，「已有城市正在討論，如果孩子參與社區服務，帳戶就會獲得額外資金，若學業表現良好，也會再增加補助。」

根據先前公告指出，紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)將負責管理初期帳戶，並與投資平台Robinhood合作開發專屬應用程式(App)。戴爾表示，這項計畫的目標不只是投資工具，「更是一個讓孩子學習資本與資本主義運作的平台」。