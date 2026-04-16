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美亞特蘭大連環攻擊案2死1傷 含國土安全部員工

中央社／ 亞特蘭大15日綜合外電報導

美國亞特蘭大一名男子涉嫌在幾個小時內發動一系列攻擊，導致兩名女子身亡、一名男子命危。其中一名受害者是在遛狗時遇害的國土安全部員工，使這起事件受到川普政府關注。

美聯社報導，美國國土安全部員工布利斯（LaurenBullis）身亡以及另兩名受害者13日遭槍擊後，國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）發布聲明對26歲英國籍被告阿貝爾（Olaolukitan Adon Abel）於2022年獲得美國公民身分表示關切，當時是由民主黨籍前總統拜登執政。

穆林在社群平台發布聲明指出：「這些極為邪惡的行徑讓我們的部門深受打擊，我為受害者家屬祈禱。」穆林列出被告先前遭控的多項罪行，但未具體說明這些罪行是否發生在他取得公民身分之前。

法庭紀錄顯示，阿貝爾的名字在法庭與政府紀錄上有多種不同寫法，他曾於2024年10月在加州認罪，罪名是他駐紮於科羅納多海軍基地（Naval BaseCoronado）期間，曾以致命武器攻擊兩名警察並襲擊另一名人士。

關於近期的連環攻擊案，有關當局表示，他們認為至少有一名受害者是隨機攻擊的目標，也就是遇襲受傷的男子，他們仍在調查另兩名受害者是否也是遭隨機鎖定。

首起攻擊發生於13日凌晨1時左右，地點在狄卡特（Decatur）區域一家餐廳附近，受害女子被發現身上有多處槍傷。底克甫郡（DeKalb County）警察局長帕德里克（Gregory Padrick）在記者會上說，她送醫後不治。警方尚未公布她的身分。

約一個小時後，在亞特蘭大另一個郊區布魯克海文（Brookhaven），距首起攻擊發生地西北方約19公里處，當地警察局長葛利（Brandon Gurley）表示，一名在一家雜貨店外睡覺的49歲遊民身中數槍。這名男子的姓名尚未公布，目前仍在醫院接受治療，情況危急。

葛利說：「對我們而言，這顯然是完全針對無家可歸者群體的隨機攻擊。」

帕德里克表示，早上7時前不久，在距離16公里外的潘瑟斯維爾（Panthersville）郊區，警方接獲報案後趕到現場，發現一名女子身中槍傷與刀傷。這名女子是布利斯，她當場身亡。葛利指出，布魯克海文調查人員認定這3起攻擊事件有關聯。

犯嫌阿貝爾隨後於13日晚間在與阿拉巴馬州接壤的特魯普郡（Troup County），在一次交通攔檢中遭到逮捕。法庭紀錄顯示，他遭控兩項惡意謀殺、加重攻擊與槍枝相關罪名。他14日放棄初次出庭權利。法庭紀錄未顯示是否有律師代表他發言。

美國國土安全部在社群媒體上發文寫道，布利斯曾在國土安全部督察長辦公室（Office of InspectorGeneral）擔任多項職務，包括稽核處稽核員與創新處小組領導人，稱她「每天都帶給同事溫暖、善良與真誠關懷」。

穆林是在諾姆（Kristi Noem）上月遭開除後接掌國土安全部，他在聲明中表示，阿貝爾有犯罪紀錄，包括性侵案的有罪判決，但未說明判決年份。線上法庭紀錄顯示，一名叫做歐拉奧盧基坦（AdonOlaolukitan）、出生日期與阿貝爾相同的人，去年6月在喬治亞州查塔姆郡（Chatham County）對4項性侵輕罪指控認罪。

穆林在聲明中指出，自總統川普上任以來，國土安全部主管的美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship andImmigration Services）便致力於讓有犯罪紀錄的人無法取得公民身分。但美國長期以來一直禁止犯下大多數暴力重罪的人取得公民身分，目前還不清楚阿貝爾或是同一人的歐拉奧盧基坦，是否在2022年成為公民前就有犯罪紀錄。

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