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艾里托將退休傳言不斷 川普：已準備好可再任命3大法官

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
近來盛傳大法官艾里托（左）可能辭職，年紀最長的大法官湯馬斯（右）也可能退休，讓川普總統可以提名新接替人選，讓保守派在最高法院繼續維持多數。（路透）
近來盛傳大法官艾里托（左）可能辭職，年紀最長的大法官湯馬斯（右）也可能退休，讓川普總統可以提名新接替人選，讓保守派在最高法院繼續維持多數。（路透）

有關現年76歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)即將退休的傳言，最近甚囂塵上。川普總統在接受福斯商業頻道訪問時表示，如果最高法院出現空缺，他「已做好準備」，最多可再任命三位大法官。

福斯新聞報導，川普這番言論顯示他準備抓住機會，進一步鞏固最高法院的保守派多數優勢，也凸顯共和黨希望把握期中選舉前的時間窗口。目前在參院是多數的共和黨，有可能在期中選舉失去多數或是更微弱的多數。

川普告訴主播巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo），艾里托可能退休，而且也許不止他，「理論上，是兩位；你看統計數據就知道了。可能是兩位，也可能是三位，或者一位，不知道；」川普說：「我準備好了。但說到艾里托，他是個偉大的法官。」艾里托在幾乎所有重大案件中都支持川普政府的立場。

艾里托是最高法院第二年長大法官，已在任20年，年齡比現年77歲的保守派大法官湯馬斯（Clarence Thomas）小一歲。艾里托3月20日參加晚宴後不適送醫，更加劇外界猜測。但最高法院發言人表示，艾里托接受全面檢查後，次周即重返法庭。有關湯馬斯退休的猜測相對較少，他在任已逾30年，保持大法官史上任期第二久的紀錄。

儘管許多知名的保守派法官——從台裔上訴法院法官何俊宇到佛羅里達州的聯邦法官艾琳・坎農（Aileen Cannon）——在法律界被視為可能的人選，川普目前未公開透露任何屬意的大法官人選。

參議員克魯茲、李伊名字浮現

共和黨籍參議員克魯茲被視為川普總統可能提名的大法官人選。（路透）
共和黨籍參議員克魯茲被視為川普總統可能提名的大法官人選。（路透）

參議員李伊被點名是可能被提名大法官的人選之一。（路透）
參議員李伊被點名是可能被提名大法官的人選之一。（路透）

不過參議院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)向媒體表示，若艾里托退休，他會推薦德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）或猶他州共和黨參議員李伊(Mike Lee)為首選。

葛拉斯理強調，他希望艾里托不要辭職，但若有必要，他的委員會已做好充分準備，在期中選舉到來前完成提名程序。

克魯茲聲明表示，他的名字出現在候選名單是「莫大榮幸」，但他並不想擔任此職。他指出，「我拒絕的原因是，一位有原則的聯邦法官應遠離政策之爭和政治鬥爭。但我不想遠離政策之爭，也不想遠離政治鬥爭，我想身處其中。」李伊則未回應評論請求。

自前總統雷根以降，沒有任何總統比川普對最高法院的影響力更大。他在第一任期任命了三位大法官，最高法院因此以6比3的意識形態格局，向保守派傾斜。

大法官 川普

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