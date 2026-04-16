紐約市超過500萬元第2套房 霍楚擬徵「度假公寓稅」

紐約市府和市議會為如何彌補紐約市數十億元的預算缺口爭持不下，州長霍楚(Kathy Hochul)提議推動針對在紐約市擁有價值500萬元以上「第二居所」的外地富豪徵收額外附加稅，即「度假公寓稅」(Pied-à-terre tax)。這標誌霍楚反對加徵富豪稅的立場有所鬆動。

反富豪稅立場鬆動 鎖定大量空置豪華公寓

該提案鎖定紐約市內大量長期空置的豪華公寓。批評者指出，這些富有的買家並不以紐約為主要居住地，與在紐約全職生活、工作的居民相比，其整體稅負貢獻相對較低。

紐約市內約有5萬9000個單位屬於「季節性、娛樂或偶爾使用」，其中多為曼哈頓高層建築中由外國投資者持有的空置豪宅。(美聯社)

儘管附加稅的具體比例尚未敲定，但霍楚希望每年能藉此籌集5億元稅金，用於緩解紐約市下一財政年度預計高達54億元的財政赤字。其幕僚指出，該稅收可能採取「累進制」(Sliding scale)，價值越高的物業稅率越高。

「紐約市是世界最偉大的城市，居住於此的人不應獨自承擔稅收負擔」，霍楚在聲明中表示，「如果你負擔得起價值500萬元、且一年中大部分時間空置的第二套房，你就有能力像其他紐約人一樣做出貢獻」。

尋求連任的州長霍楚此前堅定反對進步派市長曼達尼(Zohran Mamdani)針對大企業或高收入者增稅的主張，擔心此舉會造成大批富人外遷。然而，度假公寓稅對她來說較易接受，因為這一稅項主要鎖定那些固定住址不在紐約、平時不繳納地方所得稅的富有群體。

曼哈頓空置豪宅 多屬外國投資者持有

根據2023年紐約市住房與空置率調查，市內約有5萬9000個單位屬於「季節性、娛樂或偶爾使用」，其中多為曼哈頓高層建築中由外國投資者持有的空置豪宅。

這並非紐約首次嘗試徵收此稅。2014年及2019年皆有過類似提案，但均在房地產開發商的強力遊說下失敗。開發商曾批評此舉是「對國際化城市的稅收壁壘」，會降低紐約的吸引力並導致富人拋售房產。

曼達尼讚賞徵稅 房產委會：打擊建築業

市長曼達尼對此表示讚賞，並表示「我們將對超級富豪和全球菁英徵稅」。此前他與霍楚在增稅立場上存在分歧，而度假公寓稅也被視為雙方在政治壓力與財政需求之間達成的折衷方案。

紐約房地產委員會(REBNY)亦警告，徵稅將削弱城市整體經濟、打擊建築業。REBNY副主席斯坦伯格(Zachary Steinberg)指出，許多豪宅透過有限責任公司(LLC)或信託持有，實際產權難以追查，且房產估值爭議多，每年的行政執行將面臨巨大挑戰。

Beacon Stone Realty創始人張翔宇認為，以過往經驗來看，此法得到通過的機會不大，即使通過，也會在強大遊說團體的施壓下改為更溫和的版本；「紐約向來是國際投資人的聚集地，他們帶來的不僅是房地產資金注入，也帶動各相關產業增長」。