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川普AI圖疑自比救世主惹眾怒 刪文後再貼耶穌擁抱照
美國總統川普數天前曾發布一張AI生成圖，將自己描繪成類似救世主耶穌的角色，引發廣泛批評，甚至連他的支持者也反彈，而他今天又在社群媒體分享一張耶穌擁抱他的圖片。
川普12日曾在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發布一張人工智慧（AI）生成照，將自己描繪成身穿長袍類似耶穌的人物，雙手射出光芒治療一名病人，周圍環繞著美國國旗、自由女神像與老鷹等愛國象徵。
這張圖像引發基督徒及各政治立場人士的憤怒。前美國共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie TaylorGreene）抨擊川普的貼文，並稱她「祈求阻止此事」。
美國佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯（BernieSanders）則形容川普此舉「精神失常」，且是「極端自我的行為」。
這張照片甚至遭到川普核心支持群體「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營猛烈抨擊，川普已於13日刪掉這則貼文。
數日之後，川普今天又在「真實社群」轉貼一張源自社媒平台X的AI生成圖，畫面中耶穌一手環繞川普的肩膀，另一隻手放在川普胸前，兩人頭部相互依偎，雙眼緊閉，背景為光環與美國國旗。
川普在上述貼文中寫道：「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得相當不錯！！！總統川普。」
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