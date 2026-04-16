美緬因州禁建大型資料中心 全美首例 至少十個州有意跟進

美國緬因州議會14日通過大型資料中心建設禁令，將成為全美首個採取此措施的州。隨著全美各地對這些支撐人工智慧（AI）發展基礎建設的快速開展日益出現反對聲浪，這將被視為一個具指標意義的案例。

美媒報導，由民主黨掌控的緬因州議會14日批准一項法案，將暫停新建資料中心至2027年11月，給予該州時間評估這些設施對環境和電網的風險。該法案將送交給民主黨籍州長米爾斯（Janet Mills）簽署成法。她先前表示，若該法案排除一項杰伊鎮已規劃的項目，她將支持凍結資料中心建設。

這項禁令將凍結耗電量超過20千瓩（MW）的資料中心建案審批，此等規模的耗電量可滿足逾1.5萬個家庭的用電需求。

資料中心是容納AI和運算系統所需設備的設施，往往興建在土地遼闊、電力連結方便的地區。為滿足AI需求，這類設施正在全美各地湧現，許多地方社群已對其建設表達抗議。

鑒於對資料中心電力需求可能損害環境和推升電價的擔憂，全美至少還有十個州正在推動類似禁令，包括喬治亞、奧克拉荷馬和維吉尼亞。有些地方市鎮和郡也已頒布停建命令，包括印地安納州和密西根州的一些地區。緬因州的家庭用電價格之高已在全美名列前茅，民選官員擔憂，資料中心的用電需求可能進一步推升電價。

AI及其對經濟、環境和能源成本的影響，料將成為即將到來的美國期中選舉的首要議題。緬因州11月將改選一席參議員，已連任屆滿的州長米爾斯將角逐該席位，挑戰現任共和黨籍的柯林斯（Susan Collins）。

緬因州的法案也受到AI業遊說團體的密切關注。倡議團體Build American AI的李默表示，該州正在透過表決支持這項措施，打擊自己的經濟，「除了商人和技術工將會去其他地方尋找建設機會外，緬因州也將耽誤那些隨著增設資料中心而來的經濟商機」。

但營建業公會Associated Builders and Contractors首席經濟學家巴蘇認為，這個發展「並不意外」，「緬因州面臨全美數一數二高的電價，使其居民對這項資料中心發展的最重要影響之一更為敏感」，「資料中心也不符合該州以漁業、狩獵和廣大未受破壞的野外環境為中心的概念」。