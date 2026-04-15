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為川習會暖身？川普喊永久開放荷莫茲海峽 再揚言開除鮑爾

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普說，他是為了中國與全世界開放荷莫茲海峽。 美聯社
川普說，他是為了中國與全世界開放荷莫茲海峽。 美聯社

美國總統川普一邊宣稱將永久開放荷莫茲海峽、並表示中國已承諾不會援助伊朗；另一邊則向聯準會Fed）主席鮑爾施壓，若主席任期屆滿仍戀棧理事職務，將直接開除。

川普15日在自家社群媒體Truth Social發文說，「中國非常樂見我正永久開放荷莫茲海峽，我是為他們和全世界這麼做。荷莫茲海峽將永遠不會再被封鎖。他們（中國）已同意不會對伊朗提供武器。當我在未來數周內訪問中國時，習主席會給我一個大大的擁抱。我們正以明智且成效良好的方式進行合作！這不是比打仗還好嗎？但要記住，若有必要，美國遠比任何國家都更善於作戰！」

另外，川普同日在接受福斯商業台訪問時說，如果鮑爾在Fed主席任期屆滿後，仍持續擔任理事，他將予以開除。

他說，若鮑爾不按時離開，那「我必須開除他」，「我其實一直忍著沒開除他。我是想開除他，但我不喜歡引發爭議。我希望事情不要有爭議。」

儘管鮑爾的主席任期即將結束，但他在理事職位上仍有兩年任期。過去多數Fed主席任期屆滿後便會離開央行，但鮑爾在多次被問及未來規劃時，一直未正面表態。

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