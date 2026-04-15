肝臟、脾臟認不出？美國庸醫切錯器官害死7旬翁 醫護人員目睹全程「嚇到想吐」

美國佛州發生一起駭人聽聞的醫療命案。一名44歲醫生夏諾夫斯基（Thomas Shaknovsky）因在手術中發生低級錯誤，竟將病人的「肝臟」當成「脾臟」強行摘除，導致病人當場失血過多慘死。當地警局週一正式將他逮捕，並依二級過失殺人罪起訴，揭開這場醫療悲劇背後更多令人髮指的細節。

這起事件發生於2024年8月，當時70歲的阿拉巴馬州男子布萊恩（William Bryan）因左腹疼痛就醫。原本布萊恩想回老家治療，但在夏諾夫斯基不斷慫恿與催促下，才勉強同意在佛州動手術切除脾臟。

據外媒「New York Post」報導，夏諾夫斯基在手術過程中因視線不佳，而決定使用傳統開腹手術。過程中，他不顧病患血管已嚴重出血，竟硬生生切開並釘住肝臟周邊血管，導致布萊恩心臟驟停。誇張的是，夏諾夫斯基在病患垂死之際，仍固執地摘下肝臟。

手術室內的醫護人員目睹這一切都嚇瘋了，一名證人回憶，「大家看到桌上那個明顯是肝臟的器官都傻眼了，但醫生竟然堅持那是脾臟，還有同事當場噁心到想吐」。事後，夏諾夫斯基甚至要求工作人員在肝臟上貼上「脾臟」的標籤送去化驗，疑似想要說服所有人這只是術後的動脈瘤併發症，企圖掩蓋真相。

布萊恩最後被宣告不治，律師指出，驗屍官最終判定死因為「脾臟切除術中誤摘肝臟」，死因歸類為「他殺」。這名劣跡斑斑的醫師隨即被沒收醫療執照。沃爾頓郡警長阿德金森（Michael Adkinson）強調，「我們有責任追隨事實，必須確保正義得到伸張」。目前夏諾夫斯基已被關押，正等待首次出庭受審。