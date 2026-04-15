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美媒：聯邦機構繞過禁令 私下測試Anthropic新模型

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國政治新聞網站Politico今天報導，聯邦機構和政府官員正悄悄規避美國總統川普的禁令，私下測試人工智慧（AI）公司Anthropic尖端模型。

Politico報導指出，美國商務部旗下的人工智慧標準與創新中心（Center for AI Standards and Innovation）正在積極測試Anthropic的尖端AI模型Mythos的駭客攻擊能力。

路透社無法立即證實這項報導。Anthropic、白宮及商務部皆未立即回應置評請求。

報導補充表示，過去一週，國會至少有3個委員會的工作人員已針對Mythos的網路掃描能力舉行或要求Anthropic進行簡報。

Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）昨天在美國媒體Semafor舉辦的世界經濟活動上表示，即使在五角大廈因合約糾紛切斷與這家美國AI公司的業務往來後，Anthropic仍在與川普政府討論Mythos模型。

目前尚不清楚Anthropic與美國政府會談的性質和細節，包括涉及哪些機構。

Anthropic在本月7日發布的部落格文章中表示，Mythos是公司「迄今在編碼和代理任務方面能力最強」的模型。

這場爭議源於今年3月，當時Anthropic堅持旗下技術不應應用於大規模監控或全自動化武器系統，此舉激怒了戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。川普政府隨後以國家安全風險為由，發布總統令禁止聯邦機構使用Anthropic技術，並將其列入黑名單。

美國 國會 川普

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