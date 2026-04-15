史上最富Fed主席？華許身家至少60億元起跳 背後竟藏雅詩蘭黛豪門資產

美國總統川普提名的聯準會主席人選華許（Kevin Warsh）揭露，他與妻子合計擁有至少1.92億美元（新台幣約60億元）資產，但實際金額勢必更高。

彭博資訊與華爾街日報報導，這些數據來自華許為下周聯準會（Fed）主席提名聽證會所提交的財務揭露文件。文件顯示，曾於2006年至2011年間擔任Fed理事的華許，若獲准任命為主席，將成為歷來最富有的Fed主席之一。

華許的資產包括對馬斯克的SpaceX以及預測市場公司Polymarket的持股。這凸顯出華許透過投資與顧問關係，與華爾街及矽谷有緊密關係。在隨財報提交的倫理協議中，華許承諾將出脫部分持股，並辭去董事與其他職務，包括在物流巨擘優比速（UPS）的董事職位。

現年56歲的華許，申報文件列出兩筆名為「Juggernaut Fund」的投資，兩筆的各自價值都超過5,000萬美元。他還持有眾多其他投資基金、銀行帳戶，以及數十家科技新創公司的股份。

由於資產結構複雜，且申報僅提供區間估值，無法精確計算其淨資產。不過整體而言，華許的資產可能介於1.31億至超過2.09億美元之間。

揭露內容也顯示華許妻子珍蘭黛（Jane Lauder）的資產。她的父親為共和黨重要金主、美妝巨擘雅詩蘭黛集團現任掌門人勞德爾（Ronald Lauder），爺爺則是雅詩蘭黛創辦人。

雖然被提名人資產揭露採用區間制，每筆資產最高標示上限為5,000萬美元，但配偶的財產揭露區間不同，最高僅標示為「超過100萬美元」。珍蘭黛申報超過30項資產屬於「100萬美元以上」區間，包括她持有的雅詩蘭黛公司股份。

其他公開資料顯示，珍蘭黛的實際資產規模遠高於揭露文件所呈現的範圍。根據彭博億萬富豪指數，她目前透過直接持股與兩個家族信託，持有價值約15億美元的雅詩蘭黛股票；累計股息收入超過4.5億美元，且自2003年以來已出售超過8,300萬美元的持股。

現任Fed主席鮑爾在2017年首度被提名時，資產估計超過1億美元。他此前曾在私募股權公司凱雷集團工作。

Fed前主席葉倫在2014年出任主席時，與經濟學家丈夫阿克洛夫 （George Akerlof)）共同持有的資產在530萬美元至1,410萬美元之間。

華許夫婦將遵守適用於所有Fed決策官員的個人投資規範。這些規則在2022年一連串官員交易爭議後已大幅緊縮，包括禁止官員購買個股，進行證券買賣前須事先獲准，並禁止在金融市場壓力升高期間進行交易。此外，決策官員也不得持有受央行監管的金融機構股份。

華許職涯始於摩根士丹利，接著擔任美國前總統小布希的經濟顧問，並於2006至2011年擔任Fed理事，後來加入億萬富豪朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）的投資公司，去年從顧問費中賺取超過1,000萬美元。