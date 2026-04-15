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口誤或說溜嘴的真心話？美國能源部長萊特說國家方向錯誤

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國能源部長萊特。法新社
美國能源部長萊特。法新社

美國能源部長萊特（Chris Wright）14日在為一項新的天然氣管線計畫致詞時，因一段發言引發外界關注。他一度表示，美國「看起來正朝錯誤方向前進」。

萊特是在一場動土儀式上發表談話。該計畫將把天然氣從賓州輸送至紐約市與長島。他在致詞中表示，總統川普「致力於為美國人降低成本，同時提高就業機會與薪資」。

然而不久後，萊特似乎出現口誤，表示：「即使看起來我們正朝錯誤方向前進，也不代表那就是我們真正前進的方向。」

之後，美國能源部在官方發布的演說摘錄中，未包含這段「錯誤方向」的說法。

能源部發言人迪特德里希（Ben Dietderich）隨後否認刻意刪改，表示YouTube上的內容屬於「標準剪輯」。他補充說，完整發言可在能源部的X（前推特）帳號上看到。

迪特德里希解釋：「部長的意思，是指國家在拜登政府及其他民主黨領導下，曾經走在錯誤方向上。」

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