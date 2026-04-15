預測市場內線交易 白宮宣示此地無銀

在賭場裡贏一兩次，可以說是手風順、運氣好；但如果每次出手都贏得最大注，肯定會被質疑出老千。

自伊朗戰事爆發以來，金融市場就出現一系列異常精準的押注。其中一些押注更出現在重大政策宣布前幾分鐘或幾小時，從中獲利數百萬美元，引發人們對內線交易以及知情人士可能洩密的嚴重擔憂，焦點尤其鎖定在白宮決策核心。

最初，白宮否認有人利用機密資訊牟利，但白宮3月24日正式以電子郵件發出這份白宮備忘錄，警告工作人員不准在敏感的期貨市場進行押注，這種「此地無銀三百兩」的態度，等於落實了外界的猜測，只差沒有證據，公開證實白宮與這些交易有關。

今年1月預測平台即已引起全美關注。當時Polymarket上一個匿名的新帳戶在押注委內瑞拉總統馬杜羅將在月底前下台後，贏得超過40萬美元的獎金。同樣，另一個帳戶則在3月美以伊戰爭爆發前數小時，透過一系列交易，成功預測了美國對伊朗的打擊以及最高領袖哈米尼的被殺，獲利約55萬美元。投注的時機，引發有軍方或政府內部人士從中獲利的質疑。

這些利潤讓人食髓知味，超過50個新註冊的Polymarket帳戶，更對美國和伊朗於4月7日達成暫時停火協議的預測，進行了非常具體的投注；其中一個帳戶兌現了超過20萬美元的獲利，另一個在川普宣布停火前12分鐘創立的帳號，更靠著放空原油期貨，海賺一票。

川普身邊的人涉嫌內線交易早就不是新聞。美國國防部長赫塞斯在美伊開戰前夕，透過他在摩根史坦利的股票經紀人，投資數百萬美元買進一檔國防產業的指數股票型基金（ETF），但因該檔ETF未對摩根史坦利客戶開放，該筆交易未成功。

這些賭客們甚至企圖介入，譬如美國智庫「戰爭研究所」（The Institute for the Study of War）每天更新的烏克蘭前線地圖，成為賭注的標的，賭客不滿該地圖顯示烏東城市康斯坦丁尼夫卡已被俄軍拿下，這代表他們輸了，他們依據烏克蘭方面的消息，認定烏軍仍在堅守，打電話到戰爭研究所抱怨，聲稱地圖與現況脫節。

近日賭客們更對一名以色列記者發出死亡威脅，要求他收回一篇有關以色列遭到伊朗攻擊的報導，因為如果伊朗成功以飛彈或無人機攻擊以色列，賭盤即判定以色列遭到攻擊，但若遭到攔截，則判定為未遭攻擊，此涉及2000萬美元賭注。這名記者堅持伊朗的飛彈有落地，竟然遭到押注以色列未遭攻擊的賭客死亡威脅。

預測網站Polymarket甚至賭起在伊朗上空被擊落的美國戰鬥機武器官能否獲救，引起輿論大譁，認為把牟利建立在美軍的生命安全上，太過冷血，結果被迫道歉撤下。

此類「先見之明」的投注，引發國會對內線交易的擔憂；眾院金融服務委員會的民主黨眾議員托瑞斯（Ritchie Torres），致函負責監管預測市場的美國商品期貨交易委員會（CFTC），要求對這些可疑交易進行調查，部分國會議員已試圖制定禁止法案。

川普政府一直支持預測市場，負責監管預測網站的CFTC主席塞利格（Michael Selig）更是努力推動，除了撤回拜登時期的禁止體育和選舉預測市場的提案，近期還起訴了幾個試圖打擊這些平台的州，強調只有聯邦法規而非各州博彩法，才對這些網站擁有管轄權。然而他太過在乎過度監管的代價，卻放任市場亂象叢生，是如今內線交易猖獗的背後主因。

不過，回過頭來看，除了加強政府監管職能外，盡快讓訊息盡快全面公開，可以釜底抽薪遏制內線交易，因為試圖全面防堵內線交易，很可能是事倍功半，即使是普通的金融市場檯面下也存在見不得光的內幕交易，而且絕大多數從未被抓獲。