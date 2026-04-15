全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

美國人口普查局14日報告顯示，亞裔姓氏是本世紀初美國成長最快的姓氏。人口普查數據顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」(Zhang)、「劉」(Liu)、「王」(Wang)囊括美國成長最快姓氏的前三名。

美聯社報導，美國人口普查局(Census Bureau)從1990年人口普查開始，每10年統計一次最常見姓氏數量變化。最近一次人口普查數據顯示，2020年美國百家姓仍與2010年情況相同，百家姓前五大姓氏仍為：史密斯(Smith)、強生(Johnson)、威廉斯(Williams)、布朗(Brown)、瓊斯(Jones)。

但「張」、「劉」和「王」這三大亞裔姓氏，在2010年至2020年是全美姓氏增長速度最快的前三名。

2020年美國最常見姓氏排名第六至十名為：加西亞(Garcia)、米勒(Miller)、羅德里格斯(Rodriguez)、戴維斯(Davis)、馬丁內斯(Martinez)。與2010年相比，六至十名排名唯一變化是「羅德里格斯」超越「戴維斯」升至第八名。

除了統計最常見姓氏，2020年人口普查也自1990年以來首次提供名字普查資料。

數據顯示，本世紀初最常用的男性名字依次是：麥可(Michael)、約翰(John)、詹姆斯(James)、大衛(David)和羅伯特(Robert)。最常用的女性名字依次是瑪麗(Mary)、瑪麗亞(Maria)、珍妮佛(Jennifer)、伊莉莎白(Elizabeth)、派翠西亞(Patricia)。

男女名字和1990年相比，大家的喜好變化不大。1990年人口普查發現，最受歡迎的男性名字依序是：詹姆斯、約翰、羅伯特、麥克、威廉(William)；最受歡迎的女性名字是：瑪麗、派翠西亞、琳達(Linda)、芭芭拉(Barbara)、伊莉莎白。

賓州大學行銷學教授伯格(Jonah Berger)表示，「人們選擇的名字取決於日常接觸的一切；所以，文化固然重要，社會影響力也不容忽視。人們持續接觸到周圍人的名字，既會影響他們對於名字的喜好，也會讓他們避免使用某些名字。」