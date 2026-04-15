最高法院打臉的川普關稅要退錢了！20日啟動發還1660億美元

美國最高法院2月裁定，總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全面性關稅，已逾越職權且違法。川普政府計畫20日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納的關稅，涉及金額達1660億美元（台幣約5兆2945億元）。

路透報導，美國海關與邊境保護局（CBP）官員洛德（Brandon Lord）14日在提交給位於紐約的國際貿易法院文件中表示，CBP已完成名為「CAPE」的退稅系統初始階段開發。該系統將整合退款流程，進口商將收到一筆電子支付款項，並在適用情況下附帶利息，而不再逐筆處理退款。

根據文件，超過33萬家進口商曾就5300萬批進口貨物繳納相關關稅；截至4月9日，約56,497家進口商已完成與最高法院裁決相關的電子退款申請程序，總金額達1270億美元。

CBP表示，退稅系統將分階段推出。洛德在聲明中指出，CBP正考慮如何處理一部分涉及29億美元關稅的報關項目退款。這類案件通常需人工處理，將大幅增加工作負擔，並分散人力，影響CBP的貿易運作與執法工作。

最高法院裁定川普實施的全面性關稅違法後，進口商已向國際貿易法院提起訴訟要求退款，該法院並持續監督退稅系統進度。CBP表示，CAPE系統初期將優先處理近期進口貨物及較單純案件。不過，許多小型進口商擔心申請退款的成本可能高於實際收益，導致部分企業轉而尋求與退款相關的創新融資方式。