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川普提名華許接掌聯準會 參議院21日舉行聽證

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
聯準會主席提名人選華許。(路透)
聯準會主席提名人選華許。(路透)

美國總統川普（Donald Trump）提名的聯邦準備理事會（Fed）新任主席人選華許（Kevin Warsh），預計將於本月21日出席聯邦參議院任命聽證會。

法新社報導，聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）今天公布聽證會日期。川普先前已提名華許接替即將於5月中旬任期屆滿的現任主席鮑爾（Jerome Powell）。

然而，參院銀行委員會成員之一、共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）曾矢言，在司法部對於鮑爾及聯準會辦公大樓整修一案的調查結束前，他將阻撓包括華許在內的所有聯準會人事任命案。

由共和黨主導的銀行委員會，預料將在21日的聽證會上，就華許的龐大財富、他過去與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，以及他對利率和其他經濟議題的看法提出質詢。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在一場圓桌會議上向媒體表示，川普政府希望華許能「盡快」接任聯準會主席。

針對提里斯堅持在司法部調查尚未結案前，阻撓任命程序，貝森特回應：「我們打算讓這個流程順其自然發展。」

貝森特補充表示，他認為提里斯到頭來會是「一個理性的人」。

儘管被問及是否正協商撤銷司法部對聯準會的調查時，貝森特表示他無法左右司法部，但他強調：「我有信心，華許最終會成為聯準會主席。」

Fed 聯準會 鮑爾

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