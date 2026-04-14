美眾院2議員請辭、2議員受紀律調查 掀罕見開除聲浪

曾捲入中國女共諜疑雲、原要角逐加州州長的民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾不敵性侵醜聞壓力，今天宣布請辭。同樣身陷女性前幕僚醜聞的共和黨籍聯邦眾議員龔薩雷斯也宣布下台。

法新社報導，除了史沃威爾（Eric Swalwell）和龔薩雷斯（Tony Gonzales）之外，另有2名美國聯邦眾議員因連串醜聞面臨可能被開除。這些事件已令民主共和兩黨深感不安，也讓眾院陷入紛亂。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）和美國有線電視新聞網（CNN）週末詳細報導4名女性對史沃威爾提出的性侵或不當行為指控，包括1名前幕僚說她2度在醉得無法合意下遭到對方性侵。這使得史沃威爾的困境急遽惡化。

儘管史沃威爾已暫停競選州長活動，但仍無助平息國會山莊內的議論，要求他辭職的聲浪已跨越黨派。共和黨籍眾議員魯納（Anna Paulina Luna）原定明天提出將他開除的決議案。

史沃威爾已就他所稱的「判斷失誤」行為致歉。他今天在社群媒體平台X發文宣布辭職時寫道：「我將反抗對我提出的嚴重且不實指控。然而，我也必須為我確實犯下的錯誤承擔責任。」

美國新聞網站Axios曾於2020年12月報導，史沃威爾是疑似中國女情報員方芳（Fang Fang ，ChristineFang）試圖鎖定的最重要目標之一，她曾在2014年參與史沃威爾的競選連任募款活動。

今天跟在史沃威爾後，同樣在X發文宣布將辭去議員職務的德州眾議員龔薩雷斯，則是先前坦承與1名前幕僚有婚外情，這名幕僚後來自焚身亡，使他面臨愈來愈大壓力。眾院共和黨籍議長強生（MikeJohnson）及其他同黨領袖之前已勸他不要競選連任。

代表佛羅里達州的共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，史沃威爾和龔薩雷斯「都應該回家」，兩人犯下的指控「令人不齒，且貶損國會廉正」。

另一方面，皆代表佛州的民主黨籍聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克（Sheila Cherfilus-McCormick）和共和黨籍眾議員米爾斯（Cory Mills），也都正因不同爭議而遭到其他議員調查。

其中謝菲勒斯-麥考米克因眾院紀律委員會（EthicsCommittee）的小組發現她涉及25項與競選財務及相關行為有關的違規事項，而面臨制裁聽證會。目前也已確定她明年將受到聯邦刑事審判。

至於米爾斯，他因性相關不當行為、家暴及違反競選經費和贈禮規定等多項指控，正在接受調查。

面對種種爭議事件，眾院內部罕見掀起紀律行動聲浪。代表紐約市的民主黨籍眾議員貝拉斯格斯（NydiaVelazquez）在X發文說：「國會不應容忍對幕僚濫權、為個人利益背棄大眾信任及普遍違反宣誓職責的議員。」她呼籲這4人應該辭職，「如果他們拒絕，就應該將其開除」。

除了史沃威爾外，其他3名議員的開除提案可能最快本週就會在眾院提出，且已獲得不同意識形態的議員支持。

不過，美國聯邦眾院開除議員需要2/3的議員同意，門檻之高，以致只有在最嚴重情況才動用得了這項制裁。在眾院237年歷史當中，僅6名議員被開除過。

許多眾議員對於能否在本週內行動仍抱持懷疑。眾院目前僅以共和黨靠極小差距占據多數，若出現任何席位空缺，將必須舉行特別選舉，時程則取決於相關州的州長。

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