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震感強烈！美國內華達州規模5.7地震 民眾驚呼持續搖晃1分鐘

中央社／ 內華達州首府卡森城13日綜合外電報導
根據美國地質調查所（USGS），內華達州發生規模5.7地震，震央位於銀泉（Silver Springs）東方約20.7公里，震源深度5公里。圖／取自美國地質調查所官網
根據美國地質調查所（USGS），內華達州發生規模5.7地震，震央位於銀泉（Silver Springs）東方約20.7公里，震源深度5公里。圖／取自美國地質調查所官網

根據美國地質調查所（USGS），內華達州今天晚間6時30分前發生規模5.7地震，震央位於銀泉（Silver Springs）東方約20.7公里，震源深度5公里。

美聯社報導，這場地震襲擊了內華達州首府卡森城（Carson City）東部的鄉間地區，並造成部分災損。

在內華達州法隆市（Fallon）拍攝的一段影片顯示，一家雜貨店的通道上玻璃破碎、食品散落一地。

法隆市居民恩羅（Trina Enloe）在地震發生時，正陪女兒在家裡餐廳做功課。她說，地震波抵達前，就已聽到隆隆聲，搖晃持續約1分鐘，把一些鑄鐵燭台震倒了，但家中沒有看到裂縫或其他損壞情形。

美國地質調查所指出，鄰近社區部分居民回報震感強烈，乃至極其強烈，並傳出輕微到中度的災損。

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