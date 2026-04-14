川普控告華爾街日報誹謗 遭聯邦法官駁回

美國聯邦法官今天駁回美國總統川普對「華爾街日報」（Wall StreetJournal）提起的誹謗訴訟，這對川普針對他所指控報導不公的媒體公司所發起的法律戰，是一次挫敗。

路透社報導，本案是共和黨籍的川普在他的總統任內，針對主要媒體機構就他所稱不公或不實報導所提起的數起訴訟之一。

川普的舉措已引發民主黨人和新聞自由倡議人士的擔憂，認為他正試圖利用誹謗案來壓制批評他的相關報導。

川普在訴訟中指出，這份由媒體大亨梅鐸（RupertMurdoch）擁有的報紙刊登了一篇文章，描述一張有著川普簽名、致已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）的生日卡片，損害了他的名譽。

川普和他的律師表示，即使這張賀卡已被調查艾普斯坦案的國會議員對外公布，它仍屬偽造。

川普於2025年7月提起這項訴訟，當時他的政府正因處理艾普斯坦案的方式，而面臨來自保守派基本盤和國會民主黨人的批評。艾普斯坦是一名金融家，在因兒童性販運指控被捕後，於2019年在曼哈頓的監獄中身亡。

邁阿密聯邦地區法院法官蓋爾斯（Darrin P. Gayles）在駁回本案時表示，川普遠未達到公眾人物在誹謗案中必須達到的「真實惡意原則」（actual malice）標準。蓋爾斯是由前總統歐巴馬（Barack Obama）任命的法官。

「真實惡意原則」意味著，公眾人物不僅必須證明關於他們的公開陳述是不實的，還必須證明發表相關陳述的媒體機構或個人知道或應該知道這些陳述不實。

蓋爾斯表示，川普可以在4月27日前提交訴訟的修正版本。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱，他將在4月27日前重新提起訴訟。

華爾街日報母公司道瓊（Dow Jones）的發言人透過聲明表示：「我們對法官駁回這份訴狀的決定感到欣慰。我們支持華爾街日報報導的可信度、嚴謹性和準確性。」

蓋爾斯在裁決書中寫道，華爾街日報的記者事前曾聯繫川普尋求評論，並刊登了他的否認說法。法官指出，這讓讀者可以自行決定該得出什麼結論，從而削弱了川普關於該報帶有真實惡意行事的說法。

這項裁決並未論斷文章內容是否屬實。