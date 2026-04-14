德州男擲汽油彈攻擊 企圖殺害OpenAI執行長遭起訴

美國官員今天表示，一名德州男子涉嫌向加州人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的加州豪宅丟擲汽油彈，企圖要殺害他，這名男子還持有一份反人工智慧的陳述文件。

法新社報導，檢方10日對20歲的莫雷諾-加馬（Daniel Moreno-Gama）提出聯邦指控，指犯嫌在舊金山發動攻擊。

美國司法部指出，莫雷諾-加馬家住德州，他前往加州，對阿特曼發動攻擊。阿特曼所屬公司OpenAI正是熱門聊天機器人ChatGPT的開發商。

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示：「無論對政治、科技或其他議題有何不同意見，都不應以暴力相向。」

布蘭希強調：「這些指控所涉行為，不僅造成財產損失，更可能危及性命，我們將予起訴絕不寬貸。」

檢方指出，莫雷諾-加馬先在阿特曼住家門前投擲汽油彈，再徒步前往OpenAI位於舊金山的總部，試圖用椅子砸破大樓的玻璃門。

依據聯邦刑事起訴書，檢方說莫雷諾-加馬聲稱自己「前來就是要把這裡燒掉，還要殺掉其中所有人」。

起訴書指出，警方到場時，發現莫雷諾-加馬攜帶一罐煤油、一個打火機，以及一份標題為「給你的最後警告」文件，上面寫著「反對AI，主張殺掉AI公司的執行長、投資人及其他罪人」。

這份文件據稱由莫雷諾-加馬自己撰寫，上面列出「多名執行長、投資人的姓名與住址」。

檢方表示，在這份文件最後結尾，莫雷諾-加馬坦承試圖殺害阿特曼。他還寫道：「如果你還奇蹟般地活著，那麼我會當作神的旨意，這是讓你救贖自己。」

莫雷諾-加馬目前面臨兩項罪名：以爆裂物造成財產損失與破壞，另一項是非法持有未登記槍枝。

在這起對阿特曼住宅和辦公室的攻擊中，無人受傷。