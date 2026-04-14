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郵輪弒親案！16歲弟弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴恐判無期

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

美國聯邦檢察官13日表示，將以成人身分起訴一名16歲少年，指控他於2025年11月在一艘嘉年華郵輪上性侵並殺害18歲繼姊。

紐約時報報導，檢方指出，死者凱普納（Anna Kepner）與繼弟均來自佛州泰圖斯維爾（Titusville），一家人當時一同搭乘郵輪「嘉年華地平線號」（Carnival Horizon）旅行，期間她遭繼弟性侵並殺害，並於11月7日被發現陳屍在與繼弟及一名同父異母手足共用的船艙內。佛州邁阿密-戴德郡法醫辦公室認定，她她因外力壓迫導致窒息死亡。

聯邦檢察官最初以未成年人身分起訴凱普納的繼弟，法院文件僅以「T.H.」稱之。文件顯示，他於2月3日向當局自首，並在出庭時否認犯行。治安法官當時裁定將 T.H. 釋放，允許他在案件審理期間與家人同住。檢方之後申請改以成人身分起訴，理由是 T.H. 在凱普納遇害時已年滿15歲以上，且案件涉及暴力犯罪。

T.H. 放棄就此申請舉行聽證的權利，並請求法院同意檢方以成人身分起訴。法官批准該項請求，並於10日解封起訴書，指控 T.H. 犯下一級謀殺與加重性侵兩項罪名，兩罪最高刑期均為無期徒刑。

聯邦檢方13日同時申請撤銷先前治安法官允許 T.H. 與家人同住的裁定。文件指出，由於 T.H. 現已以成人身分被起訴，且「對他人具有危險性」，應改為收押於聯邦拘留設施。

起訴書同時指出， T.H. 涉入「一個人對另一人所能施加最嚴重、最惡劣且最具侵犯性的犯罪」，對一名與自己「顯然沒有任何關係衝突」、且從小被教導視為手足的人犯下罪行。此外，他在沒有任何預警的情況下犯案，且成長於看似支持他的家庭環境中。

代表 T.H. 的聯邦公設辯護人柯恩（Eric Cohen）13日表示，不評論審理中的案件。凱普納的父親、同時也是 T.H. 的繼父克里斯・凱普納（Chris Kepner）13日向NBC新聞表示，「正義必須得到伸張」。他說這就是家屬的立場，並補充 T.H. 應由聯邦收押。

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