曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家

在紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布全市首家由政府營運的雜貨店將於明年開張，選址於曼哈頓東哈林區(East Harlem)後，市長辦公室13日進一步補充，希望能在2029年曼達尼首個任期結束前，在全市五大區各開一家市營雜貨店。

據悉，曼達尼打算撥款3000萬元，在位於東哈林區的La Marqueta開辦首家市營商店。La Marqueta是在公園大道沿線的北鐵(Metro-North)高架軌道下方運作了數十年的市場，曾一度橫跨五個街區、攤位林立，但近年來陷入經營困境，規模大幅縮減。

曼達尼表示，新雜貨店將建於尚未利用的空地上，因此不會驅逐現有的攤商；同時，市營雜貨店將提供平價食品與「優質工作職位」。為此，市府計畫投入約3000萬元資金建設，並預計於2027年底前開業。

為了降低營運成本並直接回饋市民，市府將為市營雜貨店免除租金與房地產稅。儘管市府計畫委託第三方營運商負責日常管理，但曼達尼強調，市府將確保雞蛋、麵包、牛奶及生鮮農產品等民生必需品的價格遠低於市場行情。

對此，曼哈頓華埠老字號超市、「金門食品公司」經理陳希認為，曼達尼開辦市營雜貨店的「設想」既難落實、又不公平。他說，「如果門口有成百上千顧客排隊，雜貨店打算一直供應嗎？有沒有限量？又如何決定哪類民眾有購買優先權？」他指出，市府不如與現有超市達成協議，以降低地稅的條件換取超市為部分商品降價，「這樣還更有效率」。

超市大亨、共和黨支持者卡西馬提迪斯(John Catsimatidis)抨擊曼哈尼此舉將傷害私人企業，並諷刺這會導致「蘇聯式的排隊領麵包慘狀」。市議長梅寧(Julie Menin)也謹慎表示，將仔細審查該計畫對財政赤字的影響，以及對雜貨店等本地小企業的衝擊。

曼達尼表示，計畫在2029年首屆任期結束前，於紐約五大行政區各開設一家市營雜貨店。市長辦公室透露，明年底前將在另一個行政區利用現有建築開設第二家店，並提議撥款7000萬元作為這五家店的建設資本。

「有些人堅持市營企業行不通，政府趕不上民營企業」，面對質疑，曼達尼堅定地回應表示，「我的回答很簡單：我期待這場競爭，讓最實惠的雜貨店勝出吧」。