紐時：極端與失控言行頻出 川普心理狀態議論再起

2月28日對伊朗開戰以來，美國總統川普多番語出驚人，包括揚言消滅伊朗文明、抨擊教宗。現在連一些昔日盟友也開始質疑他愈發失態，甚至以「失心瘋」形容。

川普上週威脅要炸光伊朗電廠，還揚言「會整個文明滅亡」，12日晚間以「在犯罪問題上軟弱、在外交政策上糟糕透頂」來抨擊呼籲和平的教宗良十四世，並發布一張用AI合成自己成耶穌形象的圖片（隨後又刪除）。

紐約時報指出，近期川普反覆無常的行為與極端言論，再度加劇圍繞他多年的爭論：川普究竟是「表面瘋狂實則精明」還是「純粹就是瘋了」。

白宮駁斥外界，稱川普思路敏捷且讓對手一直處於緊張狀態。但紐時認為，川普的失控發言在戰時引發各方對美國領導能力的質疑；雖然過去美國不乏執政能力受質疑的總統，然而在當代還從未出現某位總統的狀態穩定性像如今這般被檢視且可能影響深遠。

長期質疑川普心理狀態是否適任的民主黨人，再度齊聲呼籲啟動憲法第25修正案，以「失能」為由將總統免職，更引人注目者是，如今這樣的聲音已蔓延至退役將領、政治右派乃至川普昔日的盟友之中。

近期才與川普決裂的前共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），主張動用憲法第25修正案。她認為揚言摧毀伊朗文明「這已不是強硬言辭，而是瘋狂」；極右派播客（podcast）主持人歐文斯（Candace Owens）稱川普「有種族滅絕傾向的失心瘋」；極右翼網站Infowars創辦人瓊斯（Alex Jones）表示，川普「確實語無倫次，聽起來腦子不太靈光」。

目前這股「質疑風」尚未擴散到國會，共和黨議員在公開場合仍對川普保持忠誠，內閣部會方面亦然。啟動憲法第25修正案本身需內閣同意，這讓實際執行的可能性很低。

不過近期多項民調顯示，對川普適任性的質疑聲的確變多。川普本就已是史上就職時最年長的總統，現已接近他的80歲生日。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）2月一份民調顯示，61%的受訪美國民眾認為川普隨年齡增長變得更反覆無常，只有45%的人認為他「思路清晰且能應對挑戰」，低於2023年的54%。

線上民調機構「輿觀」（YouGov）去年9月的民調時，約有一半（49%）的受訪美國人認為川普年紀過大，不適合擔任總統，高於2024年2月的34%；僅39%的人認為他並不算太老。