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川普自比耶穌意象照惹議 保守派支持者反彈批褻瀆

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普昨天發布一張AI生成圖，將自己描繪成類似耶穌的角色，引發廣泛批評，包括一向支持他的宗教保守派。儘管川普自稱圖中角色是「醫師」，今天仍刪除這篇貼文。

綜合法新與路透社報導，川普這張圖片發布在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social），畫面中他身著紅白色長袍，一手握著發光的球體，另一手觸碰一名看似病患的額頭，背景可見美國國旗、自由女神像、戰鬥機與老鷹，而身旁眾人懷著敬意仰望他。

被記者問及這則貼文時，川普否認試圖模仿耶穌基督的形象，他說：「我自認扮演的是醫師，讓人民變得更好，我也確實讓人民變得更好。」

這則貼文發布的時間點，適逢川普與羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）紛爭升溫之際。教宗良十四世先前批美國、以色列空襲伊朗引發的戰爭是不人道的行為，川普也公開回擊，稱教宗良十四世在犯罪問題上表現「軟弱」且「外交政策極其差勁」。

這張圖片也引來多名川普的重量級宗教保守派支持者強烈批評。

保守派記者兼評論員巴沙姆（Megan Basham）在社群平台X寫道：「我不知道總統是覺得幽默，還是受到什麼物質影響，或是有什麼能為這種離譜的褻瀆行為辯解。他必須立刻把它撤下，並向美國人民和上帝尋求寬恕。」

研究基督教民族主義、任職喬治城大學（Georgetown University）信仰與正義研究中心的訪問學者泰勒（Matthew Taylor）表示，這件事可能進一步撕裂川普的基本盤，尤其是因川普與教宗良十四世針鋒相對，而遭到冒犯的天主教徒。

共和黨全國委員會（RNC）青年諮詢小組前共同主席霍利漢（Brilyn Hollyhand）在X平台指出：「這是嚴重的褻瀆，信仰不是道具。當你的政績已足以證明一切時，根本不需要把自己塑造成救世主。」

福坦莫大學（Fordham University）宗教與文化中心主任吉布生（David Gibson）指出，外界很難理解川普攻擊教宗良十四世以及發布這張圖片的動機為何，美國天主教徒是否會因此倒戈也很難說。

然而，喀爾文大學（Calvin University）歷史學家梅茲（Kristin du Mez）認為，川普死忠支持者的立場不會動搖。

梅茲告訴法新社，川普的宗教保守派支持者正與這類「明顯構成褻瀆」的行為保持距離，「但我同時也看到許多閃爍其詞的現象，沒錯，褻瀆是不對的，這張照片很不妥，他應該撤掉…但我完全沒看到有任何跡象顯示，他們不會繼續支持這個人。」

教宗 川普

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