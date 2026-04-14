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期中選舉民調揭川普致命傷 共和黨憂失去國會

世界日報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
川普坦承會經濟壓力，共和黨人更擔心影響期中選舉選情。(路透)
川普坦承會經濟壓力，共和黨人更擔心影響期中選舉選情。(路透)

美國人非常關注通貨膨脹和生活成本，而共和黨通常比民主黨更能在這些方面贏得選民的支持。但是根據JL Partners專門為「每日郵報」(Daily Mail)進行的最新民調，經濟問題是導致川普總統支持率低迷的最主要因素；川普目前支持率為43%，是他第二任期內的第二低點。

通貨膨脹和生活成本仍然是選民對總統感到不滿的主要原因，43%的選民表示，這是他們不支持川普的主要原因；而導致川普不受選民支持的第二主要因素，則是他對中東問題的態度；有22%的受訪民眾，將中東問題列為他們最關心的三大問題之一。

然而，隨著期中選舉臨近，在美國人感受到川普發動的伊朗戰爭帶來的經濟壓力的情況下，川普卻也未採取任何措施來緩解民眾的擔憂。

根據無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)，共和黨很可能會在這次期中選舉中，失去對國會的控制權；國會的權力格局最終走向，很可能取決於參院三場勢均力敵的選戰和眾院17場關鍵選戰的最終結果。

汽油價格的上漲，將會最直接影響民眾的感受，戰爭爆發以來上漲超過1元的汽油價，如今已飆升至每加侖4.20元，這給川普帶來了巨大壓力要結束戰爭。

福斯新聞網(Fox News)主播瑪莉亞．巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)12日在「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目中追問川普，汽油價格在期中選舉前是否會下降，而川普的回答則無法令人安心。「價格可能會持平，也可能略高一些，但應該差不多，」川普說，並表示伊朗已經被「消滅」，他相信戰爭不會持續太久了。

對共和黨人來說，經濟前景的一大利好，可能是美國人今年收到的退稅增加；根據國稅局(IRS)數據，2026年納稅人收到的平均退稅額，將會比2025年增加了11.1%以上。

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