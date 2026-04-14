MAGA也不挺 川普「自比耶穌」嗆教宗 挨批褻瀆

川普總統13日在社群媒體貼上一張用AI生成他形似耶穌的迷因圖，但在引發眾多批評後，下架了這張圖片，但據Mediaite報導，川普卻給出了一個相當奇怪的解釋，聲稱自己不是耶穌，而是醫師。

周一在白宮外接受記者採訪時，川普被問及他是否確實發布過該迷因。他確認自己確實發布了，隨後聲稱他認為那張圖片畫面中他對一名生病男子做出「治癒式雙手」的動作，並不是把他塑造成耶穌，而是醫師。

「我確實發布了，我當時認為那是我作為一名醫師。而且與紅十字會有關，像是紅十字會工作人員的形象，我們支持紅十字會。」川普說，「只有假新聞才會想到那種解讀。我才剛聽說這件事，我就說，他們怎麼會這樣解讀？那本來是我作為醫師在讓人變好，而我確實能讓人變好。」

美國總統川普。（歐新社）

周日晚間，川普自佛羅里達返回華盛頓途中，先發文抨擊教宗良十四世（Leo XIV），隨後又分享一張由AI生成、風格近似宗教畫作的圖片。畫中他身穿白色長袍，披著紅披肩，一手托著發光球體，另一手置於一名疑似躺在病床上的男子額頭上，男子頭部泛出光芒，畫面呈現出祈禱與治癒的意象。背景則融入老鷹、煙火與自由女神像等愛國象徵。

與其批評教宗的貼文不同，川普其後表示自己不喜歡該教宗，並認為其過於「自由派」。這張帶有耶穌意象的圖片迅速引來部分福音派基督徒與保守派天主教徒反彈。

川普也在MAGA支持者群體中遭遇罕見的譴責，不過許多批評者隨後又因他刪除了該貼文而迅速表示讚賞。

保守派新教作家與評論員巴沙姆（Megan Basham）表示，「我不確定總統是在開玩笑、受到某種影響，或基於何種原因做出這樣荒謬且褻瀆的行為，但他應立即刪除這張圖片，並向美國人民與上帝道歉。」

白宮尚未回應外界對川普發布該圖片意圖的詢問。

這張圖片及其引發的反應，也讓人聯想到川普今年稍早在Truth Social上發布、後又刪除的一則影片。該影片結尾短暫出現將前總統歐巴馬（Barack Obama）與米雪兒（Michelle）描繪為猿猴的畫面。該貼文約12小時後遭刪除，此前，白宮新聞秘書曾駁斥批評，並呼籲媒體「停止虛假的憤怒」。

截至周一，該貼文在川普宗教自由委員會會議前仍在線，但在中午之後刪除。預計出席該會議的包括多位由川普任命的知名基督教領袖，如其靈性顧問懷特凱恩（Paula White-Cain）、牧師葛萊姆（Franklin Graham）、主教巴隆（Robert Barron），以及樞機主教杜蘭(Timothy Cardinal Dolan)。該委員會由川普於去年透過行政命令成立，負責向白宮信仰辦公室提供建議。