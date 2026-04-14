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川普槓教宗／回顧衝突起因 教宗籲各國止戰 別再炫燿權力

世界日報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
良14世(右)是首位美國籍的教宗，但他近日公開批評川普總統的戰爭行為，也引來川普的反擊。圖左為美國駐教廷大使柏奇去年向教宗呈遞到任國書。（路透）
良14世(右)是首位美國籍的教宗，但他近日公開批評川普總統的戰爭行為，也引來川普的反擊。圖左為美國駐教廷大使柏奇去年向教宗呈遞到任國書。（路透）

川普總統與教宗良十四世(Pope Leo XIV)近日罕見公開交鋒，教宗11日發出緊急和平呼籲，並強硬譴責美國和以色列對伊朗持續不斷的戰爭，呼籲世界各國領袖應優先考慮外交途徑來解決問題，而非訴諸武力衝突。

教宗在聖伯多祿大教堂(St Peter's Basilica)舉行的祈禱守夜活動中宣布：「不要再對自我和金錢的偶像崇拜！不要再炫耀權力！不要再戰爭！」他補充道，「真正的力量體現在服務生命中。」

這是一向以措辭謹慎著稱的良十四世，對當前全球衝突最尖銳的批評之一，並引用來自戰區兒童的信件，稱這些信件描述了「恐怖和非人道的景象」。

教宗並未點名批評特定領導人物，但他譴責了一些「成年人引以為傲」的行為，並指出這場衝突造成了慘重的傷亡。他說：「我收到無數來自衝突地區兒童的來信⋯⋯讓我們傾聽孩子們的聲音！」此前，教宗曾表示，任何關於若荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)繼續關閉會「導致整個文明滅亡」的警告，都是「完全不可接受的」。

教宗敦促各國領袖「坐到對話和調解的桌前」，避免做出「計畫重新武裝和決定採取致命行動」的決定。

在3月29日「棕枝主日」(Palm Sunday)，教宗也表示，上帝不會聆聽那些發動戰爭或以上帝之名行暴力之實的人的禱告；棕枝主日」是紀念耶穌基督榮進耶路撒冷的日子，代表「聖周」首日。

這次伊朗戰爭各方領導人，都曾利用宗教來為其行為辯護。美國官員，特別是國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)曾援引基督教信仰，將這場戰爭描繪成一個基督教國家試圖用軍事力量擊敗敵人。

美國和以色列在2月28日對伊朗發動聯合攻擊，並在美伊於巴基斯坦的斡旋下達成停火協議之前，造成包括時任最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)在內3000多人死亡。德黑蘭隨後以無人機和飛彈襲擊以色列、約旦、伊拉克以及駐有美國資產的海灣國家進行報復，同時限制了荷莫茲海峽的航運。11日原訂在伊斯蘭堡舉行的美伊會談，未能達成協議。

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