川普總統與教宗良十四世(Pope Leo XIV)的言語衝突持續升溫，引發外界關注。天主教觀點網站CatholicVote指出，應避免將雙方的觀點分歧塑造成「世紀對決」，強調教宗職責在於揭示道德真理而非參政。專家呼籲，在媒體煽動對立之際，天主教徒應保持理智，美國駐教廷大使布萊恩．布奇(Brian Burch)可扮演溝通橋梁，化解這場不必要的僵局。

根據CatholicVote認為，川普日前發文侮辱教宗良十四世，再度逾越外交禮儀底線。儘管外界要求道歉的聲浪不斷，但評論指出，大眾應理性評估「教廷對抗川普」的論事角度，避免將公共事務分歧演變成一場大規模的對決。

美國天主教總主教考克利(Paul Coakley)與教宗本身強調，教宗並非政治人物，更非總統的政治對手。身為「基督的代表」，教宗職責是宣揚道德真理、捍衛人類尊嚴並呼籲各國領袖追求和平。即便其言論與美國政治現況有所出入，亦不代表其「反美」或攻擊美國，天主教徒也不應被迫在信仰與國家之間做出選擇。

不過，美國國內亦有不同聲音。部分天主教徒觀察到，許多美國人認為教宗的干預帶有政治色彩，並質疑梵蒂岡在墮胎等議題上對前總統拜登(Joe Biden)與對現任川普的標準不一，引發部分信徒質疑標準不一。

在此關鍵時刻，現任美國駐教廷大使布奇被視為關鍵橋梁人物。他身兼天主教團體CatholicVote創辦人，由於他深諳華府與羅馬雙方的政治語言與立場，被認為是目前最理想的溝通橋樑，能在混亂中提供誠實的斡旋與準確的轉譯。

網站指出，美國天主教徒應當反對的是，那些刻意製造梵蒂岡與美國之間、教宗與川普總統之間，或對教宗的忠誠與對國家的熱愛之間重大對立的企圖。

大家必須再次區分道德原則與政治領域，為兩位領袖祈求智慧，同時不要讓他人製造不必存在的衝突。