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DoorDash奶奶外送麥當勞到白宮 川普給了100元小費

世界日報／ 編譯馬雯婷／綜合報導
川普總統13日點麥當勞快餐，西蒙斯送到白宫。(路透)
川普總統13日點麥當勞快餐，西蒙斯送到白宫。(路透)

川普總統13日在白宮點外賣麥當勞。DoorDash外送員把兩袋麥當勞餐點送到白宮西翼，川普總統出來取外賣，並且給了外賣員100元現金的小費，還把外送員帶入橢圓形辦公室。

這名外送員被公司確認為莎倫‧西蒙斯(Sharon Simmons)。她在白宮西翼外的柱廊處，將川普喜愛的麥當勞快餐交付給川普。

「這看起來不像是事先安排好的。」川普開玩笑說，並藉機宣傳其「免徵小費稅」政策。該政策距離大多數人2025年報稅截止日期的15日僅剩兩天。

「免徵小費稅是一件非常特別的事情，非常特別。」川普表示。當被問及是否給出豐厚小費時，川普把手伸入口袋，取出一張100美元紙鈔遞給西蒙斯。「是的。」西蒙斯回答。

當天，西蒙斯身穿一件紅色T恤，上面寫著「DoorDash奶奶」，並告訴川普，她送來的餐點是「你最喜歡的」。

白宮表示，這些餐點包括起司漢堡和薯條，並補充說，食物隨後由總統親自送往西翼供工作人員享用。

川普此前曾公開表示，他偏好的麥當勞食品包括魚柳堡、巨無霸、薯條以及巧克力奶昔。

在2024年總統競選期間，川普曾在賓夕法尼亞州的一家麥當勞門店短暫體驗「炸薯條」與得來速工作，引發關注。

他在競選專機上食用麥當勞的畫面也曾被媒體拍攝。此外，在第一任期內，他還曾為克萊姆森大學橄欖球隊提供包括麥當勞、溫蒂漢堡與漢堡王在內的餐食。

來自阿肯色州的西蒙斯是一位擁有10名孫子的祖母。她表示，去年透過外送小費賺取約1萬1000美元，補貼家庭開支。自2022年加入DoorDash以來，她已完成超過1萬4000次配送。

接過餐點後，川普邀請西蒙斯參觀橢圓形辦公室。

國會通過川普提出的「大又美法」，年收入低於15萬美元的個人，其最高2.5萬美元的小費收入可免徵所得稅，但仍需繳納薪資稅。此外，該法也為2025年的加班工資提供稅務減免。

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