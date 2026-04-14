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性醜聞連環爆 兩黨議員史沃威爾閃辭 龔薩雷斯退休

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
涉及性侵醜聞的加州民主黨國會議員史沃威爾，13日突宣布辭去國會議員席位。(路透)
涉及性侵醜聞的加州民主黨國會議員史沃威爾，13日突宣布辭去國會議員席位。(路透)

涉及性侵醜聞的加州民主黨國會議員史沃威爾(Eric Swalwell)13日宣布，他將辭去國會議員職務。同天，德州共和黨國會議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)也表示，他將從國會退休。

美聯社報導，史沃威爾面臨多項性侵指控，引發兩黨強烈抨擊要求他下台負責。史沃威爾13日突然宣布辭去眾議員職位，連任7屆眾議員的政治生涯驟然中止。在13日之前，他還是加州州長競選最熱門人選，性醜聞曝光後，儘管他一直否認指控，但最終宣布退選。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)率先報導史沃威爾被指控性侵一名前員工兩次，其中一次發生在2019年這名女性還在他的辦公室實習時。接著，CNN跟進報導，這名前員工出面指控，史沃威爾曾兩度與她發生非自願性行為。另有三名女性也指出相關性指控，包括向她們傳送不雅照與煽情訊息。

紐約市曼哈頓檢察官辦公室已啟動性侵等指控的調查程序。眾院操守委員會(House Ethics Committee)13日宣布，已開始調查史沃威爾是否性騷下屬，但強調不代表已發生任何違規。史沃威爾12日晚也宣布暫停加州州長競選，13日即宣布辭職。

史沃威爾在社群媒體上發文表示，「我的選民不應該因為我分心誤了選務工作。因此，我決定辭去國會議員職務，」他說，「對於我過去判斷失誤，我向我的家人、工作人員及選民深表歉意」。

史沃威爾強調，「我將反駁針對我的嚴重不實指控。但我仍必須為我所犯的錯誤承擔責任。」

先前，由史沃威爾前員工逾50人連署的公開信，呼籲史沃威爾應該辭職並退出加州州長競選，「在相關指控懸而未決情況下，史沃威爾繼續擔任這兩個職務，是對所有曾為他工作過人員的侮辱。」

此外，德州共和黨眾議員龔薩雷斯13日表示，他將從國會退休。龔薩雷斯此前已表示不會尋求連任，並承認曾與一名幕僚發生婚外情，而該名幕僚之後自殺身亡。

眾院操守委員會已對龔薩雷斯啟動調查。根據眾院的倫理規範，議員不得與其監督之下的任何眾院員工發生性關係。

「凡事都有定時，上帝對我們每個人都有安排，」龔薩雷斯在社群媒體貼文中表示：「當國會明天復會時，我將提交退休的申請。」

渉及與前員工有婚外情的德州共和黨國會議員龔薩雷斯，13日宣布從國會退休。(美聯社)
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