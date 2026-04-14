DoorDash外送阿嬤拿麥當勞到白宮 川普當場掏出3200元給小費

如果說外送員今天把麥當勞外賣送進白宮橢圓辦公室還不夠罕見，法新社說，美國總統川普召開的一場橫跨伊朗、教宗與耶穌的記者會，絕對更加離奇。

79歲的川普以熱愛速食聞名，他今天踏出白宮核心辦公室，親自接過美國外送服務平台DoorDash外送員帶來的兩袋漢堡。

法新社報導，這一幕原本是為了凸顯川普的「小費免稅」政策，他表示該政策讓今天負責外送這兩袋麥當勞餐點的西蒙斯（Sharon Simmons）今年拿到1.1萬美元（約新台幣35萬元）的退稅額。

然而，一如川普慣有風格，現場話鋒很快轉向種種超現實以及攸關全球的重要議題。

有記者提問：「總統先生，那張把您描繪成耶穌基督的照片，是您自己發布的嗎？」

記者指的是川普先前在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）帳號發布了一張人工智慧（AI）生成、現已刪除的圖片。這張圖片因似將他描繪成耶穌而引發譁然，且就在貼文發布前，他才剛公開批評羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在伊朗議題的立場。

川普承認「我確實有發」這張圖，但他說：「我覺得自己被描繪成醫生，應該和紅十字會有關。」他說：「而且我真能讓人變得更好，我讓很多人都變得更好了。」

媒體的提問很快轉向伊朗戰爭，這場衝突導致油價飆升，也讓距離11月關鍵期中選舉前的美國經濟再添變數。

記者會舉行前約兩個小時，川普宣布針對伊朗港口實施的封鎖正式生效。不久之前，美伊在巴基斯坦舉行的對談以雙方未達共識情況下收場。

川普強調伊朗代表之後已聯繫華府，他說伊朗「非常渴望」達成協議，而這項協議必須包含阻止德黑蘭（Tehran）永遠取得核武。

在外送員還站在一旁情況下，川普也毫不猶豫強調，他不打算向良十四世這位首位在美國出生的教宗道歉。

川普說：「沒什麼好道歉的，他錯了。」他還說：「良十四世說的事是錯的。他非常反對我在伊朗的作為，但你不能讓伊朗擁有核武。」川普並補充良十四世在犯罪等其他議題上「也很軟弱」。

川普接著又轉向自己關心的議題，也就是他任內禁止跨性別者參加女子運動賽事方面。他還轉頭請教外送員西蒙斯的看法。

來自阿肯色州、有10個孫子女的西蒙斯告訴總統說：「我沒有什麼意見，我今天是來談小費免稅的。」

這讓現場1名記者問西蒙斯「白宮給的小費好嗎？」

她聳聳肩之際，川普突然說聲「等等」，隨即從褲袋掏出看似摺起來的100美元（約新台幣3200元）鈔票並遞給西蒙斯。

笑得合不攏嘴的總統對這名提問的記者說：「謝謝你，你提醒了我！」 川普今天踏出白宮核心辦公室，親自接過美國外送服務平台DoorDash外送員帶來的兩袋漢堡。 路透

川普今天踏出白宮核心辦公室，親自接過美國外送服務平台DoorDash外送員帶來的兩袋漢堡。 路透