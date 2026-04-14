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高油價恐衝擊期中選舉 川普認了

經濟日報／ 國際中心、大陸中心／綜合外電

美國總統川普12日承認，油價到11月期中選舉可能持續維持高檔，帶來政治衝擊。他揚言，若中國在中東戰爭期間向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅。

川普接受福斯電視台訪問時，被問到石油與汽油價格是否會在秋季前回落，他表示：「有可能，或是差不多，或可能稍微高一點，但應該會維持在相同價位。」

在川普發表這番言論前，他連續數周聲稱物價上漲只是短期現象。根據油價追蹤網站GasBuddy數據，在4月多數時間，美國加油站一般汽油價格平均已超過每加侖4美元。

伊朗國會議長卡利巴夫在社群媒體上發文表示，封鎖措施將推高美國汽油價格，「好好享受現在的油價吧。」他還附上顯示華盛頓汽油價格的地圖。他說：「在所謂的『封鎖』下，你們很快會懷念每加侖4到5美元的汽油。」

對於近期媒體引述華府情報報導，中國最近幾周可能已向伊朗運送武器一事，川普說，「如果我們抓到他們這麼做，他們會被加徵50%關稅，這是非常驚人的數字。」

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆昨（13）日回應，「反對無根據的抹黑或惡意關聯」，他強調，中國出口軍品一貫慎重負責，根據出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控。

美國 川普 伊朗

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