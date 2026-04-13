美國關注重心從亞洲移到中東 軍力分散引憂慮

前總統歐巴馬為防堵中國崛起，於2011年宣布美軍將撤離伊拉克和阿富汗，重返亞洲。時隔15年，川普總統深陷中東戰事，訪中行程被迫延宕，外界憂心美國再次因中東局勢分心，進而損害在亞洲的戰略利益。

美聯社報導，川普預計下個月訪問北京，與中國國家主席習近平會面，這場峰會不但攸關兩國經濟利益，甚至牽動台海局勢變化，亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)研究員羅素(Danny Russel)指出：「美國捲入另一場棘手的中東衝突，現在不能袖手旁觀，把重心轉向亞洲，對美國國家利益至關重要，但許多糟糕決策卻削弱此戰略。」

另一方面，白宮前副國安顧問博明(Matt Pottinger)則公開力挺對伊朗發動戰爭，認為川普政府針對委內瑞拉和伊朗採取的強硬措施，可有效遏止中國全球影響力：「北京是川普總統要逐一對付的主要對手，而且按部就班應對這些對手，堪稱明智之舉。」

還有北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)9日受邀出席華府雷根總統基金會暨研究所(The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute)座談會，暗示若對台灣動武，中國可能號召其「次要夥伴」(junior partners)轉移美國注意力：「衝突可能不會局限於印太地區，將形成一個多戰區問題。」

由於伊朗戰事帶動國際油價高漲，迫使美軍將駐紮日、韓兩國的武器轉移，不過參議院外交委員會首席參議員夏欣(Jeanne Shaheen，民主黨)在結束台、日、韓的訪問後，重申美國全力防堵亞太衝突以及維護區域穩定的決心：「失敗絕非選項，我們知道中國已經表示，如有必要不惜武力奪台，而且行動正在加速進行，我們也知道，歐洲、烏克蘭和中東的局勢也影響著中國決策。」

不過保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)資深研究員庫柏(Zack Cooper)提出警告：「美國在中東消耗大量彈藥，還要被迫繼續維持該地區的強大軍事力，其中一部分軍力還是從亞洲調度，此時習近平卻透過儲備物資和增加替代能源，構建所謂的『戰時經濟』(war time economy)，已被證明是有效的明智之舉。」