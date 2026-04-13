世界盃安檢關卡將設在賓州車站內 通勤恐受阻

2026年FIFA世界盃足球賽有多場比賽將於7月中旬在新澤西及紐約舉辦，預計將吸引大批球迷前往觀賽，期間位於新州境內的大都會人壽球場(MetLife Stadium)將執行極高規格的安全措施，其中最外圍的安檢入口將直接設在紐約市賓州車站(Penn Station)內，可能導致通勤困難。

新澤西運輸局(NJ Transit)執行長科盧里(Kris Kolluri)日前在州參議會聽證時表示，根據國際足總和聯邦政府的安全要求，在大都會人壽球場有比賽時，從紐約出發的球迷總共將經過三次安檢程序，其中第一道關將設在賓州車站內，持票人士在經過安檢後將通過封閉通道進入月台搭乘由新澤西運輸局運營的通勤火車抵達新州席卡克斯(Secaucus)轉運站；在該站內經過第二道安檢，然後進入下層月台，轉乘開往球場的專線火車，並在下車後開始進行最後一道安檢。

開賽前4小時 部分乘客將無法使用車站

科盧里表示，這套安全流程將在每場比賽前四小時開啟，而在此期間，搭乘該局所運營之火車的通勤乘客將無法使用賓州車站。通勤客只能選擇部分路線重合的美鐵(Amtrak)列車前往新澤西，或使用PATH捷運、跨州通勤公車或哈德遜河渡輪迂迴通勤。

新澤西運輸局：替代方案或將近日公布

本月早些時候，新澤西當地媒體報導稱，根據州當局的內部文件，世界盃比賽將導致賓州車站部分封閉，給跨州通勤客造成嚴重困難，但州當局一直未置可否。科盧里本次在州議會的證詞是有關這一消息的最早官方表態。他還在聽證時表示，具體的替代通勤方案或將在近日公布，並承諾臨時措施不會給通勤乘客造成額外經濟負擔。

本屆世界盃將有八場比賽在紐約/新澤西賽區舉辦，其中包括7月19日(周日)的總決賽，屆時川普總統及大量外國政要將會親赴現場。根據時間表，八場比賽中，將有四場在周末舉行；而在工作日舉行的四場中，有三場在下午開球，但6月22日(周一)的比賽將在晚8時開球，賽前四小時的臨時交通管制將與晚高峰時段相重疊。科盧里在證詞中稱，預計每個比賽日將有4萬球迷從紐約出發前往大都會人壽球場觀賽，其中絕大部分都會搭乘新澤西運輸局的火車。

根據此前的報導，共同使用賓州車站的美鐵和長島鐵路(LIRR)服務將不受上述影響。