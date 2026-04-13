油價破104美元 川普：高價位恐持續至期中選舉

美國總統川普今天表示，石油與汽油價格可能會持續維持高檔，一路延續到11月期中選舉，罕見承認他6週前決定對伊朗發動攻擊，可能會帶來政治衝擊。

路透社報導，在邁阿密度週末的川普接受福斯新聞頻道（Fox News）電視節目「週日早晨與巴帝羅默談未來」（Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo）訪問時，被問到石油與汽油價格是否會在秋季前回落，他表示：「有可能，或是差不多，或者可能稍微高一點，但應該會維持在相同價位。」

根據油價追蹤網站GasBuddy數據，在4月多數時間，美國加油站一般汽油平均價格已超過每加侖4美元。根據GasBuddy，美國2月平均汽油價格略低於每加侖3美元，過去一年也從未超過每加侖3.25美元。

在川普今天發表這番言論前，他連續數週聲稱物價上漲只是短期現象，不過官員表示，他的高層顧問已意識到戰爭對經濟的衝擊。

美國與伊朗週末在巴基斯坦舉行的馬拉松式會談未能達成和平協議後，川普今天稍早在社群媒體上宣布，美國海軍將封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），並攔截任何向伊朗繳納通行費的船隻。這些消息使得美國原油基準價格應聲反彈，今天回升至每桶100美元以上。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「支付非法通行費的人，都無法在公海上安全通行。」

法新社報導，開盤不久後，西德州中級原油（WestTexas Intermediate, WTI）5月交割價上漲約8%，來到每桶104.50美元；國際基準油價北海布倫特原油（Brent）6月交割價上揚7%，來到每桶102美元。

數小時後，美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）表示，封鎖措施將僅侷限於進出伊朗港口的船隻，美軍不會攔截進出非伊朗港口的船隻。

路透社指出，在中東衝突仍處於脆弱的兩週停火之際，美國實施封鎖可能為最終解決衝突增添不確定性。這項新策略是在回應伊朗封閉荷莫茲海峽關鍵航道的行動，此舉已導致全球油價飆升約50%。

率領伊朗代表團參與會談的伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）今天稍晚在社群媒體上發文表示，封鎖措施將推高美國汽油價格。他在社群媒體X上寫道：「好好享受現在的油價吧。」他還附上顯示華盛頓汽油價格的地圖。他說：「在所謂的『封鎖』下，你們很快就會懷念每加侖4到5美元的汽油。」